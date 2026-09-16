SHBA pritet të miratojë paketë armësh prej 2.8 miliardë dollarësh për Izraelin

Administrata e presidentit amerikan Donald Trump pritet të miratojë një paketë armësh për Izraelin në vlerë prej 2.8 miliardë dollarësh, raporton Associated Press, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe një person të njohur me planin.
Paketa, e cila ende nuk është finalizuar, përfshin rreth 40,000 bomba të rënda. Sipas raportit, bëhet fjalë për 20,000 bomba Mk84 me eksploziv të lartë, me peshë rreth 907 kilogramë secila, dhe 20,000 bomba BLU-117, të përdorura nga Marina amerikane.
Disa variante të këtyre bombave janë të dizajnuara për të goditur objektiva të thella nëntokësore, ndërsa të tjera shpërthejnë mbi tokë dhe mund të shkaktojnë dëme në një zonë të gjerë.
Sipas Associated Press, Kongresi amerikan është informuar në mënyrë joformale për marrëveshjen e mundshme. Pjesa më e madhe e saj pritet të financohet përmes programit amerikan të financimit ushtarak për vendet e huaja, përmes të cilit fondet amerikane përdoren nga Izraeli për blerjen e armëve nga SHBA-ja.
Një zyrtar i lartë i administratës amerikane i tha AFP-së se të gjitha shitjet e armëve jashtë vendit po kalojnë përmes procedurave përkatëse, por nuk komentoi marrëveshjet që janë ende në proces. /mesazhi