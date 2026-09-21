SHBA thotë se “dera është e hapur” që Irani të kthehet në negociata

Ambasadori i SHBA-së në OKB, Mike Waltz, tha se “dera është e hapur” që Irani të kthehet në negociata për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet të Al-Monitor Live në New York, në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Waltz tha se administrata Trump beson se koha është në anën e saj në konfliktin me Iranin, i cili filloi më 28 shkurt.
“Besoj se është kështu”, tha Waltz kur u pyet nga këshilltari i lartë i Al-Monitor, Andrew Parasiliti, nëse Washingtoni beson se koha është në anën e tij.
Ai shtoi se “dera është e hapur që Irani të kthehet në tryezën e negociatave”, ndërsa i hodhi poshtë si “fantastike” raportimet se Teherani ka kërkuar përfundimin e sanksioneve të SHBA-së dhe dëmshpërblime si kushte për rifillimin e bisedimeve.
“Regjimi iranian është në pikën e tij më të dobët që nga viti 1979 dhe po dobësohet”, tha Waltz, duke iu referuar presionit ekonomik dhe rënies së monedhës iraniane. “Ata do të kthehen (në bisedime), shpresoj në mënyrë paqësore dhe diplomatike”, shtoi ai.
– Paqja në Gaza
Sa i përket Gazës, Waltz e përshkroi qasjen e administratës si një “lloj të ri multilateralizmi” dhe tha se bisedimet me Izraelin për zbatimin e planit 20-pikësh të presidentit Donald Trump për Gazën mund të “ecin përpara pasi të përfundojnë zgjedhjet”, duke iu referuar zgjedhjeve parlamentare të Izraelit më 27 tetor.
Plani përfshin një administratë teknokratike palestineze, rindërtimin dhe një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit, ndërsa negociatat për çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen e Izraelit kanë ngecur.
Waltz pretendoi se kishte “anëtarë të mundshëm” të interesuar për t’iu bashkuar Marrëveshjeve të Abrahamit, për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin, por nuk i emëroi ata.
Ai gjithashtu mirëpriti vendimin e Izraelit dhe Marokut në fillim të këtij muaji për të shkëmbyer ambasadorë.
Sa i përket Irakut, Waltz vlerësoi përpjekjet e kryeministrit Ali al-Zaidi për t’i vënë nën kontrollin e shtetit milicitë e mbështetura nga Irani, duke thënë se “shteti i dobësuar” i Iranit mund të krijojë një mundësi për të kufizuar ndikimin e tyre.