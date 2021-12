ShBA u vendosi sanksione për krim të organizuar në veri të Kosovës – por kush janë Zvonko Veselinoviq dhe Milan Radoiçiq

Zvonko Veselinoviq dhe Milan Radoiçiq janë ndër personat e listës së re të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara.

Dyshja janë bashkëpunëtorë të ngushtë të Partisë Progresive Serbe (SNS) në pushtet – ata kanë qenë të lidhur me krime të rënda disa herë, por asnjëherë nuk janë dënuar gjersa presidenti serb, Aleksandar Vuçiq është përpjekur fuqishëm të mohojë lidhjet me ta.

Kush janë Veselinoviq dhe Radoiçiq?

Zvonko Veselinoviq është arrestuar disa herë për vepra të ndryshme. Për herë të parë ka ndodhur në vitin 2003, në rrugën Rashkë – Kralevë, kur u ndalua me tre persona të tjerë. Në veturë janë gjetur 3 kilogramë e 190 gramë heroinë, ndërsa vlera e drogës ka arritur në 150 mijë euro, ka raportuar më herët Istinomer, citon nova.rs.

Në gusht të vitit 2004, Veselinoviq u ndalua me akuzën për pjesëmarrje në vrasjen e Slavisha Maksimoviqit gjersa para fundit të vitit 2005, ai u arrestua në qendër të Mitrovicës Veriore për vjedhje të dyshuar të veturës.

Gjatë verës dhe vjeshtës së vitit 2011, serbët nga veriu i Kosovës ngritën barrikada në vendkalimet administrative Jarinje dhe Bërnjak me qëllim që të pengojnë EULEX-in që të transportojë doganierët shqiptarë në ato vendkalime, transmeton Telegrafi.

Ka pasur disa përplasje me policinë, ndërsa gjatë incidentit ka mbetur i vrarë pjesëtari i Policisë Speciale të Kosovës, Enver Zymberi.

Komandanti i atëhershëm i KFOR-it, Erhard Drews identifikoi Zvonko Veselinoviq dhe vëllain e tij, Zharkon si organizatorë të incidenteve me barrikadat.

Në dhjetor të vitit 2011, Veselinoviqi u ndalua së bashku me vëllanë e tij në Kopaonik gjersa u ngritën aktakuza edhe kundër Milan Radoiçiqit dhe Dragan Çurçiqit me pretendimin se ata kanë përvetësuar në mënyrë të paligjshme 32 kamionë (vlera totale rreth 2.8 milionë euro) në pronësi të kompanisë së lizingut “Hypo Alpe – Adria Leasing”. Gjykata e Apelit i shpalli të pafajshëm Veselinoviqin dhe Radoiçiqin, ndërsa Çurçiq u dënua me tre vjet burg.

Në gjyqin për gërmim të paligjshëm të zhavorrit në “Korridori 10” është marrë vendim lirues dhe në këtë procedurë, përveç atyre dyve, ishin akuzuar edhe Ivan Stamenoviq dhe biznesmeni Goran Makragiq.

Sidoqoftë, kjo biografi nuk ndikoi në biznesin e tij. Nga të hyrat e vetëm dy kompanive, pasuria e përbashkët e Veselinoviqit dhe Milan Radoiçiqit në vitin 2019 ka arritur në 63 milionë euro.

Radoiçiq dhe Veselinoviq janë edhe pronarë të kompanisë “Inkop”, si dhe Granti Pesçar, të cilët shpesh janë të angazhuar në ndërtimin e rrugëve në Serbi. Siç kemi njoftuar më herët, “Inkop” është punësuar si nënkontraktor në ndërtimin e rrugës së shpejtë nga Iverko në Lajkovc.

Siç shkruante më parë BIRN, Inkop, si nënkontraktor i “Energoprojekt niskogradnja”, mori punën në ndërtimin e “Korridorit 11”.

Në atë korridor është angazhuar edhe kompania “Granit Pesçar”, nga e cila është blerë materiali ndërtimor për asfaltimin e disa rrugëve në qendër të Beogradit. Bëhet fjalë për asfaltimin e rrugëve të Car Dusanit në Dorçol, pllajën pranë Palmotiçeva dhe George Washington, si dhe pjesë të rrugëve të Mbretëreshës Mary dhe 27 Marsit.

Afërsia e Andrej Vuçiqit, vëllait të Presidentit të Serbisë, dhe Zvonko Veselinoviqit, kriminelit serb nga Kosova, është spekuluar prej vitesh dhe këto pretendime për herë të parë janë konfirmuar nga fotot e tyre të përbashkëta të publikuara nga gazetarët e KRIK-ut.

Ata të dy janë fotografuar në restorantin “Salash 137” në Kopaonik në vitin 2015 teksa bisedonin, qeshnin dhe darkonin.

Pas kësaj, BIRN publikoi një “selfie” që Veselinoviq bëri me Andrej Vuçiqin gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2014 në agjencinë e reklamave Invictus Media.

Veselinoviq u identifikua nga policia dhe shërbimi i sigurisë BIA si kreu i një grupi të përfshirë në kontrabandën e drogës, armëve dhe naftës, gjelbërimin dhe pastrimin e parave.

Duke komentuar fotot e publikuara, Aleksandar Vuçiq tha se Veselinoviqin asgjë të keqe nuk i ka bërë vëllait të tij, por nuk tregoi se pse po takoheshin.

“Vëllai im mund ta ketë takuar dy ose tre herë. Nuk e ka parë që nga viti 2015. Dhe cili është problemi tani?”, ka pyetur Vuçiq dhe ka shtuar se ka edhe foto me Veselinoviqin.

Vrasja e Oliver Ivanoviqit

Radoiçiq dyshonte se ai ishte në krye të grupit kriminal që organizoi dhe kreu vrasjen e Oliver Ivanoviqit dhe hetimi përfshinte kumbarin e tij, Veselinoviq.

Urdhri për arrestimin e Radoiçiqit në Kosovë është lëshuar në fund të vitit 2018 pas një tentative të pasuksesshme të policisë për ta arrestuar.

Mirëpo, Gjykata Themelore në Prishtinë e tërhoqi urdhrin. Është interesante se Radoiçiq u bë nënkryetar i Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, disa muaj pas vrasjes së Ivanoviqit.