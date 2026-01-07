Shefi i NATO-s mirëpret progresin në sigurimin e “përfundimit të luftës në Ukrainë”

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, përshëndeti të mërkurën progresin në “aspektet praktike për të siguruar një fund të drejtë dhe të qëndrueshëm të luftës në Ukrainë”, pas një takimi të Koalicionit të të Vullnetshmëve për Ukrainën në Paris, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, NATO tha se Rutte e vlerëson SHBA-në për përpjekjet e saj “për të ndjekur paqen dhe angazhimin e aleatëve për të kontribuar në garancitë e sigurisë”.
“Ndërsa theksoi mbështetjen e vlefshme që aleatët dhe partnerët i kanë ofruar Ukrainës, ai gjithashtu kërkoi kontribute të vazhdueshme, duke vënë në dukje nevojat e vazhdueshme me të cilat përballet Ukraina ndërsa vazhdon të mbrohet kundër sulmeve ruse”, shtoi deklarata.
I bashkë-organizuar të martën nga Presidenti francez, Emmanuel Macron dhe Kryeministri britanik, Keir Starmer, takimi u përqendrua në garancitë e sigurisë dhe mbështetjen për Ukrainën dhe mblodhi së bashku udhëheqës dhe zyrtarë të lartë nga 35 vende, NATO, BE dhe Ukraina.
Në Paris, Washingtoni dhe aleatët evropianë ranë dakord të krijojnë një mekanizëm monitorimi të armëpushimit për Ukrainën nën udhëheqjen e SHBA-së, si pjesë e një kuadri më të gjerë të garancive të sigurisë që synojnë sigurimin e një paqeje të qëndrueshme.