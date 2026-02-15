Shefi i OKB-së: Mungesa e Afrikës në Këshillin e Sigurimit është e pajustifikueshme

Sekretari i Përgjithshëm i Organizata e Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, deklaroi se mungesa e një vendi të përhershëm për Afrikën në Këshillin e Sigurimit është “e pajustifikueshme”, duke kërkuar reforma të vonuara prej kohësh në sistemin global.
Duke folur para liderëve afrikanë në hapjen e samitit vjetor të Bashkimi Afrikan, Guterres tha: “Kjo është viti 2026, jo 1946”, duke theksuar se sa herë merren vendime globale që prekin Afrikën, “Afrika duhet të jetë në tryezë”.
Ai bëri thirrje për veprime urgjente për t’i dhënë fund konflikteve në kontinent, përfshirë një armëpushim të menjëhershëm në Sudan dhe përpjekje të reja për ndalimin e luftimeve në Republika Demokratike e Kongos.
Tema kryesore e samitit ishte siguria e ujit. Liderët paralajmëruan se presionet klimatike dhe mungesa e burimeve po lidhen gjithnjë e më shumë me paqëndrueshmërinë.
Kryetari në largim i Bashkimit Afrikan, Joao Lourenco, tha se Afrika duhet të kalojë nga reagimi ndaj krizave në formësimin e agjendave ndërkombëtare. Ai theksoi se forca e kontinentit qëndron në unitet dhe vetëbesim.
Kryetari i Komisionit të AU-së, Mahmoud Ali Youssouf, e cilësoi ujin si pasuri kontinentale dhe çështje sigurie, që duhet përdorur për të nxitur paqen dhe stabilitetin.
Kryeministri i Etiopisë, Abiy Ahmed, tha se uji është themeli i zhvillimit, inovacionit dhe stabilitetit, dhe se menaxhimi i përbashkët i tij mund të shërbejë si motor paqeje.
Në samit mori pjesë edhe kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, e cila theksoi se e ardhmja e Evropës është e lidhur ngushtë me stabilitetin dhe prosperitetin e Afrikës.
Gjatë takimit, presidenti i Burundit, Evariste Ndayishimiye, u zgjodh kryetar i Bashkimit Afrikan për vitin 2026, duke marrë detyrën nga Lourenco.
Samiti dyditor pritet të shqyrtojë gjithashtu krizat e mëdha të sigurisë në Afrikë, përfshirë Sudanin, rajonin e Sahelit dhe Somalinë, si dhe çështje të klimës, reformave ekonomike dhe forcimit institucional. /mesazhi