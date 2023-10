Shefja e Komisionit Evropian konfirmon vazhdimin e ndihmës humanitare për Palestinën

Shefja e Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen rikonfirmoi sot se BE-ja do të vazhdojë të ofrojë ndihmë humanitare për Palestinën, raporton Anadolu.

Para ribashkimit javor të komisarëve të BE-së, zyrtarët e lartë të organit ekzekutiv të BE-së përkujtuan viktimat e sulmeve në Izrael me një minutë heshtje, në prani të ambasadorit të Izraelit në BE, Haim Regev.

“Mbështetja jonë humanitare për popullin palestinez nuk është në pikëpyetje”, pohoi von der Leyen.

Ajo shpjegoi se Komisioni Evropian do të “shqyrtojë me kujdes” ndihmën financiare të bllokut për Palestinën pasi “asnjëherë nuk ka shkuar dhe nuk do t’i shkojë kurrë Hamasit apo ndonjë entiteti terrorist”.

Komentet e saj erdhën pasi komisari i BE-së Oliver Varhelyi njoftoi në fillim të kësaj jave pezullimin e fondeve të BE-së për Palestinën, një njoftim që organi ekzekutiv i BE-së duhej ta kundërshtonte më vonë.

Ajo i quajti sulmet “një tragjedi për Izraelin, për popullin hebre dhe gjithashtu për Evropën”, duke e siguruar Izraelin për mbështetjen e BE-së.

“Kjo nuk ka të bëjë fare me aspiratat legjitime të popullit palestinez”, tha ajo.

“Tmerri që ka lëshuar Hamasi do të sjellë më shumë vuajtje mbi palestinezët e pafajshëm”, pohoi von der Leyen.

Ajo shtoi se diplomacia e BE-së duhet të punojë kundër efekteve destabilizuese të ngjarjeve dhe “ndikimit të tyre të madh në rajon” dhe të mbështesë “afrimin e vazhdueshëm midis Izraelit dhe fqinjëve të tij arabë”.

Blloku gjithashtu do të “monitorojë nga afër qëndrimin e Iranit, duke pasur parasysh mbështetjen e tij të gjatë për Hamasin”, tha më tej ajo.

Von der Leyen nuk bëri asnjë koment për përkeqësimin e situatës humanitare në Gaza, pasi Izraeli njoftoi një bllokadë totale të rajonit dhe kreu qindra sulme ajrore vdekjeprurëse që nga e shtuna.

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) paralajmëroi se Rripi i Gazës do të përballet me një katastrofë humanitare nëse korridoret e sigurta mbeten të mbyllura për ndihma.

Në një përshkallëzim dramatik të tensioneve në Lindjen e Mesme, forcat izraelite kanë nisur një fushatë të vazhdueshme dhe të fuqishme ushtarake kundër Rripit të Gazës, në përgjigje ndaj një ofensive ushtarake të grupit palestinez Hamas në territoret izraelite.

Konflikti filloi të shtunën kur Hamasi nisi operacionin “Tufani i Aksasë” kundër Izraelit, një sulm i befasishëm i shumanshëm duke përfshirë një breshëri raketash dhe infiltrimesh në Izrael nëpërmjet tokës, detit dhe ajrit, për të cilin Hamasi tha se ishte në hakmarrje për bastisjet e Izraelit në Xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar dhe dhunën në rritje të kolonëve izraelitë kundër palestinezëve.

Në përgjigje të veprimeve të Hamasit, ushtria izraelite nisi operacionin “Shpatat e Hekurta” kundër objektivave të Hamasit brenda Rripit të Gazës. Përgjigja e Izraelit është shtrirë në ndërprerjen e furnizimit me ujë dhe energji elektrike në Gaza, duke përkeqësuar më tej kushtet e jetesës në një zonë që është përfshirë nga një rrethim paralizues që nga viti 2007.

Të paktën 1.200 izraelitë dhe 900 palestinezë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit.