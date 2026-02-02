Shefja e Komisionit të BE-së përsërit “mbështetjen e palëkundur” për Ukrainën përpara bisedimeve të paqes

Presidentja e Komisionit Evropian të hënën përsëriti mbështetjen “e palëkundur” të BE-së për Ukrainën gjatë një telefonate me presidentin Volodymyr Zelenskyy përpara bisedimeve të paqes të kësaj jave në Abu Dhabi, transmeton Anadolu.
“Ditë pas dite, vit pas viti, mbështetja e Evropës për Ukrainën mbetet e palëkundur”, shkroi Ursula von der Leyen në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X pas telefonatës së saj me presidentin ukrainas.
Duke thënë se BE-ja po dërgon qindra gjeneratorë për nxehtësinë dhe dritat, ajo kujtoi se blloku ka paraqitur gjithashtu një propozim kredie prej 90 miliardë eurosh për dy vitet e ardhshme.
Duke shprehur se po përparojnë drejt një kuadri të vetëm dhe të unifikuar të prosperitetit me Ukrainën dhe partnerët amerikanë, Von der Leyen vuri në dukje se shumë shpejt, BE-ja do të paraqesë paketën e saj të 20-të të sanksioneve kundër Rusisë.
“Kjo ka të bëjë me rritjen e presionit mbi Rusinë për t’u ulur në tryezën e negociatave me një qëllim të vërtetë për paqe”, shtoi ajo.
Zelenskyy tha të dielën se një takim i ri Rusi-SHBA-Ukrainë do të zhvillohet në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe, më 4-5 shkurt.