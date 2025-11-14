Shembulli – Modeli – Imitimi

1️⃣ Shembulli (الأُسْوَة)

Pasimi në sjellje dhe moral, frymëzimi nga qëndrimi dhe qëllimi, jo thjesht nga forma.

“Ju keni në të Dërguarin e Allahut një shembull të përsosur, për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun.” (El-Ahzab, 21)

Shembulli është pasim etik dhe shpirtëror, që buron nga dashuria dhe ndjenja e brendshme e të mirës.

2️⃣ Modeli (القُدْوَة)

Pasimi i mësimeve dhe veprimeve të caktuara në mënyrë të vetëdijshme dhe të qëllimshme.

“Ata janë ata që Allahu i udhëzoi, andaj ndiqi udhëzimin e tyre.” (El-En‘am, 90)

Modeli është pasim i ndërgjegjshëm dhe metodik, që synon udhëzimin dhe përmirësimin.

3️⃣ Imitimi (التَّقْلِيد)

Pasimi në gjithçka pa dallim, pa kuptim e pa vetëdije – një përsëritje e verbër e të tjerëve.

“Ata i thanë Musës: bëj për ne një zot siç kanë ata zota. Ai tha: ju jeni popull injorant!” (El-A‘raf, 138)

Imitimi është humbje e arsyes dhe e vetvetes, pasim pa mendim, që e zbeh kuptimin e fesë dhe të jetës.

Shembulli frymëzon,

Modeli udhëzon,

Imitimi robëron.

Hoxhë Halil Avdulli

