Shijoje jetën përmes asaj që bën!

Në jetë, të qenit i pasur apo i famshëm nuk është qëllimi kryesor. Më e rëndësishme është të jesh njeri që e shijon jetën përmes asaj që bën dhe të kupton rolin tënd në këtë botë.
Fenë mund ta shohim si udhëzues në këtë drejtim. Ajo na mëson se jeta është dhuratë, dhe se mënyra se si e përjetojmë është çelësi i lumturisë dhe i forcës për të përballuar sfidat. Një person me shumë pasuri mund të jetojë në pakënaqësi të vazhdueshme, ndërsa një njeri i thjeshtë që e sheh jetën me sy të qetë dhe zemër mirënjohëse mund të jetë më i pasur në shpirt.
Një pasqyrim figurativ i jetës e përshkruan bukur këtë ide:
“Jeta jonë është si një det i thellë në të cilin notojmë për t’u mbajtur në jetë. Por në këtë det, njerëzit janë tre lloje:”
• Grupi 1 ata që përplasen me forcën e ujit. Harxhojnë energjinë, lodhen, ndoshta shkatërrohen.
• Grupi 2 ata që notojnë me qetësi. Rruajnë energjinë, lëvizin me maturi, jetojnë më të qetë.
• Grupi 3 ata që notojnë dhe e shijojnë notin. Shfrytëzojnë dallgët, gjejnë mënyra kreative për të jetuar, e kthejnë jetën në art.
Në një kuptim fetar, ky pasqyrim mund të lidhet me shtigjet e shpirtit dhe vetëdijes për jetën:
• Disa jetojnë duke luftuar gjithmonë, si të mos kenë besim dhe durim.
• Të tjerët lëvizin me qetësi, duke ndjekur rregullat dhe udhëzimet e fesë, pa u stresuar për çdo gjë.
• Por më të suksesshmit janë ata që bashkohen me natyrën e jetës, e shijojnë çdo moment dhe e kthejnë jetën në art, duke pasur falënderim, dashuri dhe qëllim në çdo veprim.
Mesazhi kryesor:
Jeta është dhuratë e Zotit për të gjithë, por dallimi është në mënyrën si zgjedhim ta jetojmë. Zgjidh të jesh ai që përjeton, që shijon, që përdor talentet dhe mundësitë që ka, dhe që i jep kuptim jetës së tij përmes dashurisë, veprës së mirë dhe qetësisë shpirtërore.