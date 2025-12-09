Shirat dhe temperaturat e ulëta rrezikojnë të zhvendosurit në Gaza

Zyra e medias në Gaza ka bërë thirrje për ndërhyrje urgjente ndërkombëtare për të “shpëtuar situatën humanitare katastrofike”, ndërsa i ftohti dhe shirat e dendur po afrohen drejt Rripit.
Stuhia pritet të godasë nga e mërkura deri të premten, duke sjellë reshje të forta shiu që mund të përmbytin dhjetëra mijëra çadra ku strehohen të zhvendosurit. Sipas zyrës, priten gjithashtu erëra të fuqishme, valë të mëdha nga deti dhe vetëtima.
Autoritetet paralajmërojnë se moti i keq “mund të shkaktojë dëme të mëdha për dhjetëra mijëra familje që jetojnë në çadra dhe strehimore primitive, të cilat nuk i mbrojnë nga i ftohti apo nga kushtet e vështira të motit”.
Pothuajse e gjithë popullsia e Gazës është zhvendosur nga lufta gjenocidale e Izraelit. /mesazhi