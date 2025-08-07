Shkencëtarët zbulojnë një dietë që ju ndihmon kundër pagjumësisë

Një studim i ri nga ShBA ka zbuluar se ngrënia e pesë porcioneve të frutave dhe perimeve në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e gjumit, madje brenda më pak se 24 orëve.
Studiuesit nga Universiteti i Çikagos vëzhguan 34 të rinj të shëndetshëm dhe zbuluan se ata që konsumonin të paktën pesë kupa me fruta dhe perime në ditë kishin një rritje prej 16% në cilësinë e gjumit, krahasuar me ata që nuk konsumonin asnjë.
Gjithashtu, ata që zgjidhnin karbohidrate më të shëndetshme, si drithërat e plota, kishin gjumë më të qetë dhe më pak ndërprerje gjatë natës.
Sipas shkencëtarëve:
Frutat dhe perimet e pasura me fiber ndikojnë pozitivisht në mikrobiomën e zorrëve, e cila ndikon në neurotransmetuesit e gjumit si serotonina dhe melatonina.
Ngrënia e mishit të kuq dhe të përpunuar lidhej me fragmentim më të madh të gjumit.
Dr. Esra Tasali, një prej autoreve të studimit, e cilësoi zbulimin si “të jashtëzakonshëm”, duke shtuar se ky ndryshim në dietë mund të jetë një mënyrë natyrale, e lirë dhe efektive për të përmirësuar gjumin.
Fakte të rëndësishme:
Rreth 5 milionë njerëz në MB vuajnë nga pagjumësia kronike.
Vetëm 1 në 3 gra dhe 1 në 4 burra arrijnë të hanë 5 porcione fruta e perime në ditë.
Çmimet e prodhimeve të freskëta janë rritur me mesatarisht 39%, duke e vështirësuar përmbushjen e kësaj kuote.
Pagjumësia lidhet me rreziqe të shtuara për sëmundje si kanceri, goditja në tru dhe infertiliteti.
Dr. Marie-Pierre St-Onge theksoi: “Ndryshime të vogla mund të kenë ndikim të madh në gjumin tonë. Kjo është inkurajuese – gjumi i mirë është brenda kontrollit tonë.”