Shkëndija synon eliminimin e Qarabagut në Baku

Shkëndija e Tetovës, të hënën mbërma në Baku të Azerbajxhanit ka kryer përgatitjet e fundit para ndeshjes me Qarabagun.
Skuadra shqiptare, të martën prej orës 18:00 luan ndeshjen e kthimit të raundit të tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve.
Dueli i parë, i luajtur javën e shkuar në Shkup përfundoi 1:0 në të mirë të Qarabagut, dhe Shkëndija në Baku kërkon përmbysjen e madhe dhe eliminimin e skuadrës nga Azerbajxhani.
Aktualisht, Shkëndija ka siguruar minimalisht pjesëmarrjen në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës, por po synon atë të Championsit apo Ligës së Evropës.
Në rast se eliminon Qarabagun, Shkëndija kualifikohet në “play-off” të Ligës së Kampionëve, ndërsa nëse eliminohet, atëherë do të luajë në “play-off” të Ligës së Evropës. Ludogoretsi apo Ferencvarosi, janë kundërshtarët e ardhshëm të Shkëndijës, qoftë në Champions apo Ligën e Evropës.