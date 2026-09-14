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Shkurtimet e ndihmave detyrojnë mbylljen e klinikave në Sudan

Empty chairs sit against a wall in a dark waiting room waiting room. The room is backlit by the light from a single open window.
An empty waiting rooom at a health care centre in Hamidya IDP camp in Zalingei, Darfur. This centre is one of many which have been left unable to deliver services as a result of cuts to international funding of humanitarian aid in Sudan.

Shkurtimet e financimit të ndihmave humanitare po detyrojnë mbylljen e shumë klinikave në Sudan, duke lënë miliona njerëz pa qasje në kujdesin shëndetësor.

Ndërsa lufta në Sudan po rrit nevojat për shërbime shëndetësore, mungesa e fondeve humanitare po pengon ofrimin e kujdesit jetik për popullsinë.

Me mbylljen e më shumë klinikave, njerëzit po detyrohen të udhëtojnë në distanca më të gjata dhe në kushte më të rrezikshme për të marrë trajtim mjekësor.

Organizatat humanitare u kanë bërë thirrje qeverive dhe donatorëve institucionalë të mbrojnë financimin për shërbimet thelbësore shëndetësore dhe të ofrojnë financim të përkohshëm fleksibël për objektet që rrezikojnë të mbyllen. /mesazhi

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