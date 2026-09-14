Shkurtimet e ndihmave detyrojnë mbylljen e klinikave në Sudan

Shkurtimet e financimit të ndihmave humanitare po detyrojnë mbylljen e shumë klinikave në Sudan, duke lënë miliona njerëz pa qasje në kujdesin shëndetësor.
Ndërsa lufta në Sudan po rrit nevojat për shërbime shëndetësore, mungesa e fondeve humanitare po pengon ofrimin e kujdesit jetik për popullsinë.
Me mbylljen e më shumë klinikave, njerëzit po detyrohen të udhëtojnë në distanca më të gjata dhe në kushte më të rrezikshme për të marrë trajtim mjekësor.
Organizatat humanitare u kanë bërë thirrje qeverive dhe donatorëve institucionalë të mbrojnë financimin për shërbimet thelbësore shëndetësore dhe të ofrojnë financim të përkohshëm fleksibël për objektet që rrezikojnë të mbyllen. /mesazhi