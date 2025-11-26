Shpërthen një granatë dore në Zubin Potok, humb jetën një person

Një person është gjetur sot pa shenja jete në Zubin Potok. Dyshohet se ai ka humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një granate dore. Rastin për “Indeksonline” e ka konfirmuar Petrit Fejza, shef i operacioneve të policisë në veri.
Fejza ka thënë se dyshohet për vetëvrasje.
“Me datë 26.11.2025 rreth orës 16:45 jemi njoftu se ne fshatin Popovicë të Zubin Potokut është një person i vdekur. Pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes nga njësitet relevante të policisë, dyshohet se deri te vdekja ka ardh si pasojë e shpërthimit të një granate të dorës, e që dyshohet për vetëvrasje”, ka thënë Fejza.
Rasti është duke u hetuar. Ndërkaq me urdhër të prokurorit trupi është dërguar për obduksion./