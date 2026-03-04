Shpërthime për natën e katërt në Iran, rritet numri i viktimave

Irani është goditur për natën e katërt radhazi nga sulme ajrore të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, duke shënjestruar zona të ndryshme në të gjithë vendin, përfshirë kryeqytetin Tehran.
Gjatë ditës janë raportuar bombardime të rënda në Teheran, përfshirë objekte të sigurisë. Një stacion policie në sheshin Enqelab, në qendër të qytetit, ishte ndër objektivat e goditura. Sulme janë raportuar gjithashtu në qytetet Isfahan, Qom dhe Urmia.
IRGC ka paralajmëruar kundërpërgjigje, duke njoftuar edhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit. Sipas deklaratës së tyre, më shumë se 10 anije cisternë nafte që po përpiqeshin t’i afroheshin ngushticës janë shënjestruar.
Në mbarë vendin po rritet shqetësimi për numrin në rritje të viktimave, veçanërisht mes civilëve. Deri tani raportohet për afro 800 persona të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur.