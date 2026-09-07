Shpërthimi i vullkanit lë të bllokuar 170 mijë pasagjerë në Indonezi

Rreth 170 mijë pasagjerë kanë mbetur të bllokuar në Indonezi pasi një shpërthim vullkanik detyroi autoritetet të pezullojnë përkohësisht operimet në tetë aeroporte.
Aeroporti Ndërkombëtar Soekarno-Hatta në Xhakartë ishte i pari që u mbyll të dielën në mëngjes, pasi hiri vullkanik nga Anak Krakatau u zbulua në hapësirën ajrore pranë aeroportit.
Ministria e Transportit tha se 1,558 fluturime janë vonuar, ndërsa aeroportet do të qëndrojnë të mbyllura deri të hënën në orën 09:00 sipas kohës lokale.
Vullkani kishte nisur të shpërthente vonë të premten, duke shkaktuar aktivitet të vazhdueshëm sizmik, burime llave dhe shpërthime të fuqishme të dëgjueshme në zonat përreth.
Autoritetet thanë se edhe dy shpërthime të tjera ndodhën herët të dielën. /mesazhi