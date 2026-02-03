Shqetësimi i kancelarit gjerman: Evropa duhet të bëhet urgjentisht më e pavarur

Kancelari gjerman Friedrich Merz u bëri thirrje evropianëve të bëhen më të pavarur në kuadër të trazirave globale.
“Aktualisht po përjetojmë ndoshta fazën më të madhe të pasigurive politike, sigurisht një cezurë të thellë. Është një ndërprerje epokash”, tha sot Merz në Frankfurt.
“Aktualisht, njerëzit po dëshmojnë një botë në të cilën po rishfaqen fuqitë e mëdha, të cilat nuk duan kryesisht t’u përmbahen rregullave, por përkundrazi ushtrojnë politikë pushteti, pjesërisht politikë pushteti që përçmon rregullat”, tha Merz.
“Nëse ne si evropianë veprojmë të bashkuar dhe të vendosur, atëherë mund të bëjmë një ndryshim në botë. Mund të arrijmë më shumë sesa besojmë”, theksoi ai.
Merz bëri thirrje për një Evropë sovrane, të lirë, paqësore dhe ekonomikisht të begatë.
“Gjermania luan një rol qendror në këtë”, tha ai.
“Evropa duhet të bëhet e aftë të mbrojë veten përmes përpjekjeve të veta, t’i bëjë kushtet për ekonominë evropiane sërish më konkurruese dhe të bëhet teknologjikisht më e pavarur”, tha Merz.
“Marrëdhëniet transatlantike kanë ndryshuar, por nostalgjia apo kujtimet e kohërave të vjetra nuk na ndihmojnë”, tha kancelari gjerman.
“Duhet t’i kontrollojmë gjërat tani nëse duam të luajmë një rol në këtë fazë të transformimit global”, paralajmëroi ai.