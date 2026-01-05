Shqipëri, vazhdojnë protestat antiqeveritare

Në Shqipëri opozita vazhdon protestat antiqeveritare, ndërkohë sot është mbajtur protesta e radhës, e thirrur nga partia më e madhe e opozitës, Partia Demokratike (PD), raporton Anadolu.
Protesta e emërtuar “Foltore” është mbajtur para selisë së Kryeministrisë së Shqipërisë, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, sipas PD-së, kundër rasteve të korrupsionit të zyrtarëve të lartë.
Kryetari i PD-së, Sali Berisha, gjatë fjalës në protestë tha se nuk ka sovranitet vendi në të cilin sipas tij “zgjedhjet zëvendësohen me farsë elektorale”.
“Ky është një vit i madh për ne. Ky është viti në të cilin do triumfojmë. Populli opozitar do triumfojë”, tha Berisha.
Berisha theksoi ndër të tjera se beteja e tyre “ndalet vetëm me fitoren e opozitës”.
Gjatë protestës mbajtën fjalime edhe deputetë të PD-së dhe mbështetës të opozitës.
Për mbarëvajtjen e protestës u angazhuan edhe forca policore shtesë dhe u bllokuan disa akse rrugore, ndërkohë nuk u shënuan tensione.
Në Shqipëri, PD-ja dhe parti të tjera opozitare kanë paralajmëruar vazhdimin e protestave antiqeveritare edhe në javët në vazhdim.
Sipas PD-së, opozitës i është mohuar në muajit e fundit fjala në parlament dhe sipas saj protestat mbahen edhe kundër rasteve të korrupsionit të zyrtarëve të lartë.