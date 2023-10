Shqipëria po përgatitet për ta fituar “finalen” me Çekinë

Te Shqipëria po përgatiten për ta fituar ndeshjen me Çekinë.

Këtë më së miri e vërtetoi edhe mesfushori Ylber Ramadani, i cili në konferencë për shtyp tha se do të hyjnë për ta fituar ndeshjen me republikën Çeke.

“Është një ndeshje shumë e vështirë, nuk është ndeshje e lehtë, pasi kundërshtari është i fortë. Ka pësuar vetëm dy gola, por ne duhet të futemi në fushë vetëm me qasjen e duhur, pa eufori dhe ta bëjmë maksimumin e të marrim rezultatin pozitiv. Normalisht ne do të hyjmë në fushë për më shumë, pasi kemi tri finale dhe kjo është njëra prej tyre. Do hyjmë të japim maksimumin, pasi e dimë çfarë na pret po e morëm rezultatin pozitiv”, është shprehur Ramadani.

Derisa përkrah Ylber Ramadanit, ishte edhe anësori Taulant Seferi. Seferi tha se kanë disa gjëra me shumë se Çekia të cilat do të shihen të enjtën mbrëma. Ndërsa një nga pikat kryesore përmendi përkrahjen e panumërt të tifozëve shqiptarë.

“Shpirtin luftarak dhe zemrën. Tifozët. Me ta jemi më të fortë, kjo edhe për faktin që luajmë në shtëpi dhe na jep një shtysë edhe më të fortë neve si lojtarë. Po shfrytëzoj edhe rastin për një thirrje kundrejt tifozëve: Mos hidhni flakadanë sepse do na dënoni. Ne kemi nevojë për ju. Na duhet përkrahja juaj edhe në ndeshjet e radhës. Kini kujdes me hedhjen në fushë të flakadanëve apo sendeve të tjera”, tha Seferi.

Çekia ndaj Shqipërisë do të jetë pa sulmuesin kryesor, Patrik Schick që mungon për shkak të lëndimit. Mirëpo, Seferi tha se çekët nuk varen vetëm nga një lojtar pasi e kanë grupin e fortë dhe se janë kundërshtari më i vështirë në grup.

“Çekia është kundërshtari më i fortë i këtij grupi. Ka pësuar vetëm dy gola dhe nuk ka asnjë humbje. Çekia nuk është vetëm Schick. Janë një Kombëtare fizikisht e fortë dhe duhet të kemi kujdes. Por siç e thashë edhe më herët, ne duhet të lëmë shpirtin e zemrën në fushë në këtë ndeshje dhe shpresoj që t’ia dalim”, tha Seferi.

Shqipëria të hënën edhe zyrtarisht ka nisur grumbullimin për ndeshjen e rëndësishme që e luan këtë javë në kuadër të kualifikimeve për “Euro 2024”, ku të enjten prej orës 20:45 përballet me Çekinë në stadiumin “Air Arbania”, në ndeshjen që i takon Grupit E të kualifikimeve.

Kombëtarja e Shqipërisë i prin grupit me 10 pikë dhe me fitore eventuale ndaj Çekisë, që është e dyta me tetë pikë dhe ka një ndeshje më pak të zhvilluar, do të bënte edhe një hap të madh drejt kualifikimit në Evropianin e vitit të ardhshëm.

Shqipëria këtë muaj i luan dy ndeshje. Pas Çekisë, do ta zhvillojë miqësoren me Përfaqësuesen e Bullgarisë, ndeshje kjo që luhet të dielën, po ashtu në Tiranë.