Shqiptarët dhe shkëputja nga Perandoria Osmane

“Elita Shqiptare nuk donte renien e Perandorise Osmane dhe faktisht nuk kerkonin panvarsine/shkeputje nga Porta e Larte …

….Shqiptaret druheshin, se nese binte Perandoria Osmane, trevat e tyre Shqiptare do te gllabëroheshin nga fqinjet e tyre. Nje autonomi nen protektoratin e shtetit Osman ishte preferenca e tyre si nje garanci per sigurine e tyre kombetare.

….Levizja kombetare Shqiptare doli ne pah pas vitit 1878, edhe atehere kur filloi ishte si reagim kunder kercenimeve/copetimeve prej faktoreve te jashtem (Fuqite e Medha dhe fqinjet).

Burimi akademik:

Professors Charles & Barbara Jelavich : Book “The Establishment of the Balkan National States,1804-1920.published in1986,publishers, University of Washington Press)(pages 222 & 223)

Hulumtoi: Azem Kovaçi

Share this: Facebook

X