Shtatë vende së fundi kundër Izraelit, por tashmë është tepër vonë…

Pasi e ushqyen dhe e mbrojtën të keqen, tashmë po poshtërohen prej saj
Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Italia, Holanda, Kanadaja dhe Norvegjia kanë dënuar së bashku vendimin e qeverisë izraelite për të shpallur tenderë për ndërtimin e projektit të vendbanimeve E1 në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar më 20 gusht, udhëheqësit e këtyre vendeve thanë se vendimi izraelit ishte “i papranueshëm” dhe paralajmëruan se zbatimi i projektit mund të rrezikonte më tej mundësinë e krijimit të një zgjidhjeje me dy shtete.
Sipas tyre, ndërtimet në zonën E1 mund të “prejnë” Bregun Perëndimor dhe të minojnë integritetin territorial të territoreve palestineze, duke e bërë kështu edhe më të vështirë krijimin e një shteti të qëndrueshëm palestinez.
Shtatë shtetet deklaruan gjithashtu se ligji ndërkombëtar përcakton qartë se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor janë të paligjshme, duke cituar qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe rezolutat e miratuara më parë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Deklarata e tyre:
“Vendimi i qeverisë izraelite për të shpallur tenderë ndërtimi për projektin e vendbanimit E1 është i papranueshëm. Komuniteti ndërkombëtar ka kohë që kundërshton zgjerimin e këtij vendbanimi dhe ka shprehur shqetësimet e tij serioze si privatisht ashtu edhe publikisht. Vendbanimi E1 do të rrezikojë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete duke krijuar një barrierë përmes Bregut Perëndimor dhe duke gërryer integritetin territorial të territoreve palestineze.
E drejta ndërkombëtare thotë qartë se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor janë të paligjshme. Ky është qëndrimi i komunitetit ndërkombëtar, i konfirmuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara.
Në një kohë paqëndrueshmërie serioze në Bregun Perëndimor, me nivele të paprecedentë të dhunës së kolonëve kundër civilëve dhe kufizime të rënda në ekonominë palestineze, ky vendim është edhe më shqetësues.
Ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Izraelit që të tërheqë menjëherë këto plane dhe të ndalojë zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Ato jo vetëm që na distancojnë nga paqja, por edhe dëmtojnë më tej ndikimin ndërkombëtar të Izraelit. reputacionin.
Kompanitë nuk duhet të marrin në konsideratë paraqitjen e ofertave për tendera ndërtimi. Ato duhet të jenë të vetëdijshme për pasojat ligjore dhe për reputacionin, duke përfshirë rrezikun e përfshirjes në shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare.
Ne riafirmojmë angazhimin tonë për një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme bazuar në zgjidhjen me dy shtete. Ne do të vazhdojmë të punojmë në interes të saj”, shkruan ata në një deklaratë të përbashkët.
Ata më në fund përsëritën mbështetjen e tyre për një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme bazuar në zgjidhjen me dy shtete, duke thënë se do të vazhdojnë të punojnë drejt këtij qëllimi.
Por tashmë është tepër vonë. Izraeli që ata e ushqyen, e rritën, e mbrojtën, ia justifikuan të githa marrëzitë e brutalitetin, as që i përfill e madje dhe i poshtëron në mënyrat e tij.
Ndaj, deklarata i tyre i nxjerrë qesharakë dhe ky është çmimi që duhetë paguajnë për hipokrizinë e tyre në dekada dhe avokatinë ndaj së keqes. /tesheshi