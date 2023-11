Shtëpia e Bardhë do të vazhdojë të mbështesë Izraelin pas armëpushimit

Zëdhënësi John Kirby tha se SHBA nuk do të heqë dorë nga mbështetja për Izraelin pas marrëveshjes.

Ai tha gjithashtu se Shtëpia e Bardhë shpreson se disa qindra kamionë të tjerë me ndihma që transportojnë ushqime, ujë dhe ilaçe do të arrijnë në Gaza në ditët në vijim.

Kirby shtoi se kishte disa “indikacione pozitive” se Izraeli dhe Arabia Saudite nuk duan të heqin dorë nga një normalizim i mundshëm i marrëdhënieve diplomatike, i cili po diskutohej përpara shpërthimit të luftës në Gaza më 7 tetor.

National Security Council spokesperson John Kirby:

“A deal now has been struck between Israel and Hamas to release more than 50 hostages that Hamas has been holding — all women and children. In the next day or so, we’ll start to see them be reunited with their families…We’re… pic.twitter.com/V57VYjK1oW

