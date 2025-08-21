Shtëpia e Bardhë hap një llogari zyrtare në TikTok

Shtëpia e Bardhë ka hapur një llogari zyrtare në TikTok të martën, ndërsa Donald Trump vazhdon të lejojë platformën në pronësi kineze të operojë në SHBA, pavarësisht një ligji që kërkon shitjen e saj.
“Amerikë, jemi kthyer! Ç’kemi TikTok”, shkruhej në mbishkrimin e postimit të parë të llogarisë, një video 27-sekondëshe, në aplikacionin e njohur për ndarjen e videove.
Llogaria kishte rreth 4,500 ndjekës një orë pas postimit të videos. Ndërkohë, llogaria personale e Trump në TikTok ka 110.1 milionë ndjekës, megjithëse postimi i tij i fundit ishte më 5 nëntor 2024 – dita e zgjedhjeve.
Trump ka një dobësi për aplikacionin e njohur, duke ia atribuuar atij ndihmën për të fituar mbështetje midis votuesve të rinj kur mundi Kamala Harris, kundërshtaren e tij demokrate, në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2024.
“Administrata Trump është e përkushtuar për të komunikuar sukseset historike që presidenti Trump i ka sjellë popullit amerikan me sa më shumë audienca dhe platforma të jetë e mundur”, tha Karoline Leavitt, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, ndërsa llogaria u lansua.
Një ligj federal që kërkon shitjen ose ndalimin e TikTok për arsye sigurie kombëtare, duhej të hynte në fuqi një ditë para inaugurimit të Trump më 20 janar.
Por presidenti republikan, fushata zgjedhore e të cilit në vitin 2024 u mbështet shumë në mediat sociale dhe i cili ka thënë se e do TikTok-un, e pezulloi ndalimin.
TikTok është një aplikacion jashtëzakonisht popullor i mediave sociale me 170 milionë përdorues në SHBA. ByteDance, kompania mëmë e TikTok, tha në prill se kishte qenë në diskutim me qeverinë amerikane në lidhje me një zgjidhje për aplikacionin. Ajo shtoi se çdo marrëveshje “do t’i nënshtrohet miratimit sipas ligjit kinez”.
Në mesin e qershorit, Trump për herë të tretë zgjati afatin për aplikacionin popullor të ndarjes së videove me 90 ditë të tjera, për të gjetur një blerës jo-kinez ose do të ndalohej në Shtetet e Bashkuara.
Kjo zgjatje do të skadojë në mesin e shtatorit. Ideja e ndalimit të TikTok lindi me Trump në vitin 2020, i cili tha se aplikacioni në pronësi kineze përbënte një rrezik për sigurinë kombëtare.
Shpejt u bë një çështje dypartiake dhe Kongresi votoi me shumicë dërrmuese për të ndaluar aplikacionin vitin e kaluar, gjë që u përball me një sfidë ligjore, por në fund u konfirmua nga gjykata supreme. Afati fillestar për ndalimin e TikTok ishte 19 janari.
Trump ndryshoi qëndrimin e tij ndaj TikTok pasi iu bashkua aplikacionit gjatë fushatës për president vitin e kaluar, duke grumbulluar gati 15 milionë ndjekës dhe duke pritur CEO-n e TikTok, Shou Zi Chew, në pronën e Trump në Mar-a-Lago në Florida. Chew gjithashtu mori pjesë në inaugurimin e Trump.
Ndërsa Trump kishte mbështetur prej kohësh një ndalim ose shitje të investimeve, ai e ndryshoi qëndrimin e tij dhe u zotua të mbronte platformën – e cila krenohet me gati 2 miliardë përdorues globalë – pasi arriti të besonte se kjo e ndihmoi të fitonte mbështetjen e votuesve të rinj në zgjedhjet e nëntorit.
Llogaria zyrtare e Trump në X, ka 108.5 milionë ndjekës – megjithëse media e tij e preferuar sociale është Truth Social, të cilën ai e zotëron, ku ai ka 10.6 milionë ndjekës.
Llogaritë zyrtare të Shtëpisë së Bardhë në X dhe Instagram kanë përkatësisht 2.4 milionë dhe 9.3 milionë ndjekës. /Telegrafi/
