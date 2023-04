Ndeshja e pestë gjysëmfinale e “Play-Off”-it në mes Sigal Prishtinës dhe Trepçës është shtyrë për 24 orë.

Nga e enjtja është shtyrë për të premten, për shkak të punimeve për hendboll në sallën e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë.

Në ndeshjen e së dielës, mitrovicasit shënuan fitore ndaj Prishtinës në sallën “Minatori” duke e barazuar serinë në 2-2.

Kështu finalisti do të përcaktohet të premten, ku do të përballet me Pejën në finale.