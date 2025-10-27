Si e ka prodhuar Renault një Twingo të ri në 100 javë?

Nuk do ta merrnit me mend kurrë nga pamja e tij e lezetshme me sy bretkose, por Twingo elektrik që pritet të dalë vitin e ardhshëm do të jetë Renault më i shpejtë i prodhuar ndonjëherë.
Po, më i shpejtë se një Clio V6, Mégane RS Trophy-R dhe madje edhe ai Espace i vjetër i viteve të 90-ta në të cilin ata futën një Formula 1 V10, transmeton Telegrafi.
Në rregull, po flasim për shpejtësi zhvillimi këtu: makina e qytetit prej 20,000 eurosh do të jetë modeli i parë i Renault i zhvilluar në më pak se dy vjet, 100 javë për të qenë të saktë, gjysma e kohës që u desh për të zhvilluar një makinë vetëm disa vjet më parë.
Kjo nuk do ta shqetësojë shumë sistemin e testimit rrugor të Autocar, por është shumë domethënëse në përpjekjen e Renault për t’u përballur me rivalët kinezë dhe për të mbetur konkurrues në epokën e re.
Është kulmi i një shtytjeje të madhe për të zvogëluar kohën e zhvillimit. Renault 5 dhe 4, të cilët mbështeten nga platforma Ampr Small EV, u zhvilluan secili në tre vjet. Twingo do të jetë hapi tjetër. Ai përfiton nga përdorimi i së njëjtës platformë dhe ndarja e shumë pjesëve me ato makina.
Renault po përpiqet gjithashtu të shfrytëzojë ritmin e saj si një prodhues relativisht i vogël krahasuar me disa rivalë evropianë. Por kursimet në kohë reale vijnë nga zvogëlimi i orareve të planifikimit, projektimit, zhvillimit dhe industrializimit.
Pra, pse nxitimi? Përpjekja për të mbajtur ritmin me rivalët agresivë kinezë është fillimi. Por, siç vëren zëvendësdrejtori i teknologjisë së Renault, Cedric Combemerel, shpejtësia gjithashtu “ju bën më të shpejtë për t’iu përgjigjur trendeve të tregut”.
Combemerel citon prodhimin e baterive si shembull.
“Dy vjet më parë, ju kishit një gigafabrikë dhe zgjidhnit kiminë e litiumit [NMC] për bateritë tuaja. Ju jeni mbreti i botës. Tani, tregu po pyet pse nuk keni LFP. Të shkosh shpejt është një mënyrë për t’i lejuar kompanisë të marrë vendime në minutën e fundit. Imagjinoni që mund të projektoni një makinë brenda një dite. Do të dinit se cili është trendi dhe tregu dhe do të ishit në gjendje të përcaktonit vëllimin. Ekziston një lak virtual rreth shpejtësisë”, thotë ai.
Sigurisht, Combemerel nuk po sugjeron një cikël zhvillimi njëditor së shpejti: dy vjet janë mjaftueshëm ambicioz. Dhe çelësi për arritjen e këtij objektivi, thotë ai, është nëpërmjet teknologjisë së re.
“Nuk mund ta shkëpusësh shpejtësinë dhe teknologjinë. Është e pamundur. Të dyja janë të lidhura së bashku”, thotë ai.
Projekti për të përshpejtuar zhvillimin quhet Leap 100. Renault llogarit se synon të shkurtojë 16% nga koha e shpenzuar për aktivitetet e rrjedhës së sipërme (planifikimi dhe identifikimi më i gjerë i modeleve), një 41% të madhe nga zhvillimi (nga dizajni deri te përsosja e teknologjisë) dhe 26% nga procesi përfundimtar i industrializimit, siç është ngritja e rrjeteve të prodhimit dhe shpërndarjes.
Në përgjithësi, Leap 100 është i përqendruar në gjetjen e kursimeve të kohës në shtatë fusha kryesore: qeverisja; kompleksiteti i diversitetit; dizajni; kontrolli i cilësisë; të dhënat dhe inteligjenca artificiale; validimi dhe homologimi; dhe strategjia e furnizuesit.