Si është të rritesh me autizëm

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë çrregullimi i spektrit të autizmit, ose autizmi, prek një në çdo 100 fëmijë. Një gjendje zhvillimore e shkaktuar nga ndryshimet në tru, mund të ndikojë në mënyrën se si një personi thith, përpunon dhe reagon ndaj informacionit .

Merrni për shembull rrotullimin dhe lëkundjen. Këto lloj veprimesh të përsëritura ritmike – një tipar i zakonshëm i autizmit – njihen si sjellje vetë-stimuluese, ose “stimulim”. Ato mund të përfshijnë gjithashtu lëvizje si përplasja e duarve, lëkundjet e këmbëve dhe lëvizjet e gishtave.

Stimulimi mund të duket i pakuptimtë apo edhe shqetësues për të tjerët. Si rezultat, ekzistojnë trajtime të ndryshme që synojnë ndryshimin ose reduktimin e tij . Por si me shumë sjellje që lidhen me autizmin, personi që përfshihet në të nuk po përjeton domosdoshmërisht atë që mund të mendoni.

Kapp drejtoi një studim të të rriturve autikë për të eksploruar më tej këtë sjellje . Shumë thanë se përdornin stimulimin në përgjigje të mbingarkesës shqisore, duke përfshirë “mjedise konfuze, të paparashikueshme, dërrmuese” që u shkaktuan atyre ankth – i cili më pas u qetësua nga lëvizja. Por stimulimi u përdor gjithashtu thjesht si një çlirim i çdo emocioni të lartë, duke përfshirë lumturinë ose eksitim.

Megjithatë, pjesëmarrësit e studimit prireshin t’i shtypnin këto lëvizje qetësuese dhe të këndshme në publik. Sipas studimit, disa prej tyre kishin “ngacmuar lumturisht kur ishin fëmijë të vegjël”, por kishin fshehur ose ndryshuar sjelljen më vonë, në adoleshencë, kur u ndërgjegjësuan se të tjerët i gjykonin negativisht për këtë.

Në fakt, shumë fëmijë autikë etiketohen si “ngrënës të egër”. Një studim i madh zbuloi se shtatë nga 10 kishin sjellje atipike të të ngrënit , më të zakonshmet ishin preferencat e kufizuara ushqimore. Hulumtimet tregojnë gjithashtu se fëmijët me autizëm janë jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj shijeve, aromave dhe teksturave .

Sigurisht, shumë njerëz kanë preferenca dhe neveri për ushqimin, jo vetëm ata me autizëm. Por mënyra se si përvoja të tilla shqisore, aspektet emocionale dhe rregullimi emocional ndërveprojnë te njerëzit me autizëm, ende nuk është kuptuar plotësisht. Kjo përfshin ndikimin emocional të mbingarkesës shqisore, e cila mund të jetë shumë e fuqishme.

Miqësia dhe lidhja

Hulumtimi – dhe veçanërisht, dëgjimi i zërave të njerëzve me autizëm – ka ndihmuar gjithashtu në përmbysjen e një sërë keqkuptimesh, siç është supozimi i zakonshëm se njerëzit me autizëm nuk janë të interesuar për ndërveprimet sociale. Siç vë në dukje një studim, supozimi se njerëzit autikë janë të vetmuar nga natyra është ” në kundërshtim të plotë nga dëshmia e vetë shumë njerëzve autikë “.

Disa sjellje, të tilla si nivelet e ulëta të kontaktit me sy, mund të shihen si tregues të mungesës së interesit social, por në të vërtetë mund të jenë një strategji e përballimit ndijor, sugjeron studimi. Edhe studiuesit mund të bien në grackën e mbështetjes së tepërt në kontaktin me sy si masë e angazhimit social të foshnjave dhe fëmijëve, argumentojnë disa.

Kur fëmijët me autizëm pyeten për përvojat e tyre, ata priren të raportojnë vështirësi në të kuptuarit dhe formimin e marrëdhënieve me fëmijët e tjerë , por gjithashtu priren të thonë se përpiqen të nisin miqësi të tilla dhe ndihen të vetmuar nëse ka mungesë ndërveprimi . “Kjo sugjeron që fëmijët me këto tipare mund të përfitojnë nga monitorimi i kujdesshëm dhe ndërhyrjet e fokusuara në përmirësimin e marrëdhënieve me bashkëmoshatarët ,” sipas autorëve të një studimi.

Me pak fjalë, fëmijët me autizëm gëzojnë dhe përfitojnë nga miqësitë, por mund të kenë nevojë për ndihmë për t’i krijuar ato