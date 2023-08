Si mund ta di nëse kam një çrregullim ankthi?

Të gjithë kemi frikë nga gjërat e reja. Të gjithë shqetësohemi për gjëra. Të dyja ndjenjat janë mënyra e trurit tonë për të na mbajtur të sigurt. Kështu kanë mbijetuar njerëzit për mijëra vjet.

Nëse po shkoni në një klasë të re ose po takoni njerëz të rinj, për shembull, ka kuptim të jeni nervoz. Në fund të fundit, ju nuk e dini se si do të shkojë. Ju mund të bëheni pak më të qetë sesa do të ishit normalisht ose të kaloni më shumë kohë duke u përpjekur të merrni një ndjenjë për klasën ose grupin e njerëzve përpara se të flisni. Këto lloj shqetësimesh dhe ndjenjash ankthi janë të dobishme. Ata na mbajnë të sigurt.

Çrregullimet e ankthit janë të ndryshme. Janë kushte të shëndetit mendor për të cilat ka trajtim të mirë. Për të marrë një diagnozë zyrtare, një ofrues mjekësor do të zbulojë se si shqetësimet dhe frika juaj ndikojnë në jetën tuaj të përditshme.

Si mund të ndihet ankthi

Ankthi juaj ka zgjatur të paktën gjashtë muaj dhe ju bën të ndiheni si:Jeni në rrezik shumicën e kohës ose shqetësoheni se diçka e keqe do t’ju ndodhë. Ju i mendoni dhe i ndjeni këto gjëra shumicën e ditëve të javës.

Frika juaj është më e madhe se situata. Ju shqetësoheni për dështimin në një test, por gjithashtu shqetësoheni se dështimi në test do të thotë që nuk do të dilni kurrë mirë në asnjë klasë dhe nuk do të jeni kurrë në gjendje të diplomoheni.Mendimet tuaja janë kritike dhe të përsëritura. Ndoshta ju vazhdimisht mendoni mendime negative për veten tuaj ose jeni ngecur në një lak të pafund shqetësimi për gjërat që mund të mos ndodhin kurrë.

Frika dhe shqetësimet tuaja po pengojnë jetën tuaj të përditshme

Si mund të duket ankthi

Kur keni një çrregullim ankthi, mund të silleni ndryshe nga dikur. Ekzistojnë lloje të ndryshme të çrregullimeve të ankthit, dhe është e mundur që të ketë vetëm një ose disa që mbivendosen.

Mund të keni sulme paniku.

Mund të filloni të shmangni disa situata. Ndoshta qëndroni në dhomën tuaj sepse nuk dëshironi të shkoni në një festë ose të shoqëroheni me njerëz, ose të kaloni klasën ose nuk paraqiteni në një provim sepse jeni të bindur se do të dështoni.Ju lodheni shumë ose keni vështirësi të bini ose të qëndroni në gjumë.

Ju mund t’i drejtoheni alkoolit ose substancave të tjera, sepse ato ndihen si një mënyrë e shpejtë për të reduktuar mendimet në kokën tuaj ose për të qetësuar trupin tuaj.

Ju mund ta kaloni pjesën më të madhe të kohës duke luajtur lojëra në telefonin tuaj sepse kjo ju largon nga shqetësimet tuaja.

Ju mund të ndiheni të shqetësuar ose të keni vështirësi të përqendroheni ose t’i kushtoni vëmendje.

Çrregullimi i Ankthit të Përgjithshëm (GAD)

GAD do të thotë që shqetësimet tuaja janë të vazhdueshme dhe mund të përqendrohen rreth llojeve të ndryshme të situatave. Njerëzit me GAD shpesh përjetojnë “ankth lundrues të lirë”, që do të thotë se ata ndjejnë një ndjenjë të përgjithshme frike se gjërat do të shkojnë keq në vend që të shqetësohen për një gjë specifike. Mund të jetë e vështirë të kontrollosh shqetësimet e tua, sepse ato rrotullohen në çdo drejtim.

Ankthi Social

Të gjithë nervozohen për takimin me dikë të ri ose për t’u ngritur para një turme, por ankthi social do të thotë që ju ndiheni kaq të vetëdijshëm dhe vetëkritikë, saqë mendimi për të shkuar në festa, për të takuar dikë të ri ose për të folur me njerëz që nuk jeni. e di mirë të mbush me frikë. Ju mund të shqetësoheni se njerëzit do t’ju gjykojnë aq ashpër sa ju gjykoni veten. Ndonjëherë ju shmangni situatat sociale, ose mund të përdorni substanca për t’ju kaluar ato.

Çrregullimi i panikut

Ky lloj çrregullimi i ankthit rritet nga përvoja e sulmeve të përsëritura të panikut. Sulmet e panikut me sa duket vijnë nga askund, dhe ato mund të ndihen dërrmuese dhe intensive. Zemra juaj mund të rrahë dhe mund të ndiheni sikur nuk mund të merrni frymë. Mund të duket sikur keni një atak në zemër.

Disa njerëz që përjetojnë sulme paniku zhvillojnë çrregullime paniku, që është një frikë e fortë për të pasur një sulm tjetër paniku ose për të humbur kontrollin. Ju mund të filloni të shmangni çdo situatë që ju kujton sulmin e panikut.

Fobitë

Fobitë janë frika të rrënjosura në situata specifike. Ndoshta ju shqetësoheni shumë kur mendoni të hipni në një avion, keni frikë nga lartësitë ose nervozoheni kur shihni merimangat ose insektet. Cilido qoftë shkaktari, fobia juaj është më e madhe se rreziku aktual i përfaqësuar prej saj. Ju mund ta kuptoni këtë, por kjo nuk ju pengon të keni reagim.

Ju mund të filloni të shmangni çdo gjë që shkakton frikën, të tilla si refuzimi për të udhëtuar në një aeroplan. Nëse ballafaqoheni me fobinë tuaj, zemra juaj mund të rrahë dhe mund të ndjeni simptomat e një ataku paniku.