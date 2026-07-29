Si ndikojnë kondicionerët në shëndet?

Këtë verë, temperaturat e larta rrallë ulen, kështu që shumë njerëz po kërkojnë strehim nga vapa në hapësirat me ajër të kondicionuar. Kondicionerët shpesh punojnë për orë të tëra dhe shpesh janë të vendosur në temperatura shumë të ulëta.
Ndërkohë që kondicioneri ofron lehtësimin e nevojshëm gjatë valëve të të nxehtit, ai mund të ketë edhe efekte të padëshiruara në trupin tuaj. Mjekët e familjes i tregojnë The Independent se si kondicioneri mund të ndikojë në shëndetin tuaj dhe çfarë mund të bëni për të minimizuar çdo shqetësim të mundshëm.
Lëkura
Një qëndrim i gjatë në hapësira me ajër të kondicionuar mund ta thajë ndjeshëm lëkurën. “Kondicionerët nxjerrin lagështinë nga ajri për ta bërë hapësirën më të rehatshme, por kjo mund të përshpejtojë humbjen e ujit nga lëkura”, shpjegon Dr. Opel Baker, mjek i përgjithshëm në Klinikën Mayfield në Brighton.
“Pasojat mund të jenë thatësi, ngushtësi dhe zhveshje e lëkurës, dhe ndonjëherë ndjeshmëri e shtuar, ekzemë ose buzë të çara. Nëse tashmë keni lëkurë të thatë ose të ndjeshme, do të vini re se ajri i kondicionuar e përkeqëson gjendjen.”
Sytë
“Ajri i kondicionuar në mënyrë të ngjashme i than sytë, duke shkaktuar një ndjesi pickimi ose djegieje. Në raste shumë të rralla, mund të ndodhë edhe shikim i turbullt, por ky është vërtet përjashtim”, thotë Baker.
Ai shton se personat që mbajnë lente kontakti mund të përjetojnë më shumë shqetësime. “Perplasja e syve më shpesh mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave”, rekomandon Baker.
Hundë dhe fyt
“Hunda dhe fyti duhet të jenë të lagështa. Nëse thahen, irritohen, gjë që mund të shkaktojë dhimbje fyti, bllokim të hundës ose ngjirje të zërit”, thotë Baker.
Dr. Lucy Hooper, një mjeke me qendër në Londër dhe bashkëthemeluese e Coyne Medical, pajtohet. Ajo shton: “Kur hunda dhe fyti thahen, mukusi bëhet më i vështirë për t’u pastruar dhe mukusi është një pjesë e rëndësishme e sistemit tonë imunitar.”
Disa njerëz mund të përjetojnë edhe gjakderdhje nga hunda. “Ajri i kondicionuar mund ta thajë mukozën e hundës, duke e bërë atë më të prirur për t’u plasaritur. Gjakderdhja mund të ndodhë nëse e fryni hundën shumë fort ose e prekni atë”, shpjegon Baker.
Mushkëritë
“Nëse kondicionerët nuk mirëmbahen siç duhet, ata mund të rrisin qarkullimin e pluhurit, polenit dhe mykut në ajër. Kjo irriton mushkëritë dhe mund të shkaktojë sulme astme”, thotë Baker.
Dr. Hooper shton se një mjedis i tillë rrit edhe rrezikun e infeksioneve të frymëmarrjes. “Nëse tashmë keni sëmundje kronike të mushkërive, një infeksion shtesë mund të krijojë probleme serioze”, thekson ajo.
Dhimbje koke dhe dhimbje muskujsh
“Mund të keni përjetuar dhimbje koke ose dhimbje trupi pasi keni kaluar një kohë të gjatë në një dhomë hoteli me ajër të kondicionuar. Kjo për shkak të lëkurës së thatë dhe dehidratimit të mundshëm, dhe ajri i ftohtë gjithashtu mund të shkaktojë tension muskulor”, shpjegon Baker.
“Dehidratimi është më shpesh shkaku kryesor i këtyre simptomave, por edhe kondicioneri kontribuon në efekte të tilla”, përfundon ai.
Si të zbuten pasojat negative
Mjekët ofrojnë disa këshilla praktike për të zvogëluar irritimet e shkaktuara nga kondicioneri. Çelësi është të pini mjaftueshëm ujë dhe të qëndroni të hidratuar.
Dr. Baker rekomandon gjithashtu një rutinë të plotë për kujdesin e lëkurës. “Nëse e dini që do të qëndroni në një hapësirë me ajër të kondicionuar për një kohë të gjatë, aplikoni një krem hidratues. Do të krijojë një barrierë që parandalon humbjen e lagështisë”, thotë ai. Dr. Hooper rekomandon produkte që përmbajnë humektantë, të tillë si glicerina ose acidi hialuronik, sepse ato lidhin lagështinë dhe e mbajnë lëkurën të hidratuar.
Mbrojini buzët me një balsam ushqyes dhe, nëse mbani lente kontakti, merrni në konsideratë t’i mbani ato për një periudhë më të shkurtër kohore ose të përdorni pika për sytë, sugjeron Hooper. Në makinë, është e dobishme t’i drejtoni kanalet e ajrit larg fytyrës dhe syve.
Dr. Hooper thekson se bimët e shtëpisë mund të ndihmojnë gjithashtu duke rikthyer lagështinë në atmosferë. Nëse keni ajër të kondicionuar në shtëpi, Baker thekson rëndësinë e mirëmbajtjes së rregullt dhe pastrimit të filtrave. “Ju gjithashtu mund të merrni në konsideratë blerjen e një lagështuesi ajri”, shton ai.
Së fundmi, Dr. Hooper këshillon të vlerësoni se kur keni vërtet nevojë për ajër të kondicionuar. “Ndërsa na ftoh, mund të mos keni nevojë për të sapo të shkoni në shtëpi ose në zyrë në mëngjes. Është më e mençur të prisni derisa temperatura të rritet në pasdite para se ta ndizni”, përfundon ajo.