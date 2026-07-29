Sulmi ukrainas me dron detyron evakuimin e qendrës logjistike Wildberries në Rusinë qendrore

Një depo e kompanisë Wildberries në rajonin Ryazan të Rusisë u evakuua pas një sulmi ukrainas me dron ndërsa gjashtë persona u shtruan në spital, njoftuan autoritetet rajonale dhe kompania, transmeton Anadolu.
“Objekti logjistik i kompanisë në Ryazan u evakuua në përputhje me kërkesat e sigurisë”, tha në një deklaratë Wildberries dhe Russ (RVB), kompania e bashkuar që operon shitësin më të madh online në Rusi.
Në një deklaratë të veçantë, guvernatori i Ryazanit, Pavel Malkov tha se gjashtë persona u shtruan në spital pas sulmit, por asnjëri prej tyre nuk kishte lëndime që rrezikojnë jetën.
“Aktualisht, gjashtë persona janë shtruar në spital. Nuk ka rrezik për jetën e tyre dhe mjekët po ofrojnë ndihmën e nevojshme mjekësore”, tha Malkov në platformën e mesazheve Max.
Më vonë ai tha se alarmi ajror ishte hequr dhe operacionet e mbrojtjes ajrore kishin përfunduar.
Ukraina nuk ka komentuar menjëherë sulmin.
Goditja është e fundit në një seri sulmesh me dronë që kanë pasur në shënjestër qendrat logjistike të Wildberries në Rusi gjatë javëve të fundit. Në fillim të këtij muaji, depot në rajonet Tambov, Moskë, Krasnodar dhe Stavropol u goditën, duke shkaktuar viktima dhe ndërprerje të operacioneve.