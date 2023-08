Si ndikon kafeja në organizmin e njeriut në temperatura të larta?

Nuk mjafton kur njerëzit thonë – e pi kafen me ujë sepse e di që është diuretike

Ka mbërritur edhe te ne vala tropikale dhe duhet t’i kushtojmë më shumë vëmendje trupit tonë, që disa zakone të mos na shkaktojnë probleme shëndetësore. Theks i veçantë u kushtohet njerëzve që nuk mund ta imagjinojnë një mëngjes pa kafe.

Sipas këshillave të mjekëve, është e dëshirueshme të dini se si ndikon pija juaj e preferuar për zgjim në trup në temperatura të larta, sepse në këtë mënyrë mund të shmangni efektet e padëshiruara.

Përveç kësaj, ata paralajmërojnë se disa udhëzime patjetër duhet t’i ndjekin edhe njerëzit plotësisht të shëndetshëm, sepse nuk janë të imunizuar nga rreziku i të nxehtit përvëlues.

Nuk është mirë të pini shumë kafe në verë

– Kafeja, e cila normalisht ka ngjyrë të gjelbër, piqet në temperatura të larta, derisa të marrë ngjyrën e saj të kafenjtë, në mbi 270 gradë, madje deri në 300. Më pas lidhjet e karbonit prishen në kafe dhe krijohen 19 kancerogjene. Gabimi është se shumë njerëz e nisin ditën me kafe në vend të ujit, sepse një filxhan kafe nxjerr shtatë herë më shumë lëngje nga trupi sesa kemi marrë. Dhe trupi kërkon ujë, ndaj thahen indet, fillojnë ndryshimet në enët e gjakut.

Kafeja në mot të nxehtë krijon një problem shtesë sepse nxit nxjerrjen e lëngjeve dhe në verë mund të jetë veçanërisht e rrezikshme, pasi rrit gjasat e dehidrimit të trupit.

– Nuk mjafton kur njerëzit thonë – e pi kafen me ujë sepse e di që është diuretik. Është si kur dikujt i digjet shtëpia dhe i shton pak ujë, por edhe benzinë. Prandaj kafeja na bën dëm, nuk është e dobishme, prandaj edhe në verë nuk duhet të pimë kafe. Ashtu si alkooli, kafeja përshpejton urinimin. Dhe ne nuk fitojmë asgjë me këtë, vetëm dëmtojmë, e pse t’i shkaktojmë vetes dëme të panevojshme.

Këshilla për njerëzit me presion të ulët të gjakut

Pas një filxhani kafeje, zemra humbet ritmin e saj për tre orë. Megjithatë, njerëzit pinë kafe me justifikimin se kanë presion të ulët të gjakut. Por kur kafeja pihet, ajo vepron në gjëndrën mbiveshkore, e bën atë të sekretojë hormonin e stresit, të cilin ne të gjithë e kemi mjaftueshëm, presioni pastaj rritet vërtet për një kohë dhe kafeja më pas zgjon njerëzit. Por është njësoj sikur dikush të të godasë me shuplakë. Në të njëjtën kohë, shuplaka zgjat pak, dhe kafeja qëndron në trup për 72 orë. Nuk duhet të harrojmë se kafeja atëherë, megjithëse rrit presionin, pasi një diuretik nxit urinimin, kështu që presioni me siguri do të bjerë përsëri. Prandaj është më mirë të filloni ditën me ujë. Uji rregullon gjithçka në trup dhe për këtë është mirë të pini dy gota në mëngjes me temperaturë 16 deri në 18 gradë.

Në vend të kafesë, gjatë verës rekomandohet të pini çaj me nenexhik, bli ose hibiscus, me mjaltë sipas dëshirës.

– Kafeja çon në hidratim të reduktuar, por ne mund të përballojmë dy deri në tre filxhanë të vegjël ose një të madh, me kusht që të shtojmë shumë ujë. Si diuretik, na bën të humbasim lëngjet nga trupi ynë dhe urinimi i shkaktuar nga kafeja mund të na mashtrojë të mendojmë se jemi të hidratuar, edhe kur nuk jemi. Kur pini kafe, do të ishte e këshillueshme që të shmangni kafen me shije dhe aditivë të ndryshëm, shurupe, sheqerna dhe ëmbëltues. Opsioni më i mirë do të ishte të pini kafe në shtëpi dhe ajo të ishte kafe e bërë vetë ose ekspres, pa asnjë aditiv dhe sheqer.

Kafe e nxehtë apo e ftohtë – cila është më mirë?

Kur bëhet fjalë për kafenë e ftohtë ose të nxehtë, vendimi varet kryesisht nga shija personale ose koha e vitit. Megjithatë, temperatura nuk është e vetmja gjë që i dallon këto dy versione të kafesë. Një ndryshim drastik, përveç shijes dhe temperaturës, është sigurisht aroma.

A ndikojnë ndryshe këto dy versione të kafesë në trupin dhe organizmin e njeriut?

Eksperti Dr. Majid Basit, pohon se nuk ka shumë hulumtime për këtë temë, por se është vërtetuar se kafja e nxehtë ka sasi më të larta të antioksidantëve që janë të dobishëm për shëndetin. Megjithëse një studim i vitit 2020 nga Shoqata Kimike Amerikane zbuloi se metoda e pirjes së nxehtë prodhon më shumë kafeinë sesa pirja e ftohtë, fakti që ndryshimi nuk është drastik i bën të dy versionet e kafesë një burim të mirë kafeine.