Si ndikon ngrënia e mëngjesit tek aktiviteti i trurit gjatë ditës

Studimi ka zbuluar se ngrënia e mëngjesit ka një ndikim domethënës në shëndetin e trurit. Ky vakt ndikon në çlirimin e disa substancave që ngjallin ndjenja të mira dhe emocione pozitive. Studiuesit e Universitetit të Misurit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin të interesuar të zbulonin ndikimin e vaktit të parë të ditës në mirëqenien e njeriut.

Më poshtë do të gjeni një listë me produktet më të pasura me proteinë.

Kosi

Nëse doni që t’i shtoni më shumë proteinë dietës suaj, duhet të konsumoni më shumë kos. Për një racion kos, mund të merrni 12 deri në 20 gram proteina.

Veza e zier

Veza e zier është shumë e pasur me proteinë por edhe me vitaminë D dhe B12. Një kokërr vezë ofron rreth 77 kalori.

Tërshërë

Thjesht hidhini ujë të ngrohtë, përzijeni dhe ja ku keni një pjatë të ngrohtë me proteina që shkon nga 150 në 200 kalori për racion.

Fasule

Sipas të dhënave të AgroWeb.org, fasulet së bashku me bizelet dhe bishtajore të tjera janë burimi më i mirë i proteinës. Për më tepër ato kanë një nivel të lartë fibre dhe të ulët yndyrnash.

Bajamet

Bajamet kanë nivel të mirë proteine dhe mendohet se ulin dhe sëmundjet kardiovaskolare. Në vetëm ditë ju do të mund të merrni dozën e duhur të proteinës së shëndetshme.

Qiqra të pjekur

Një grusht me qiqra të pjekura kanë rreth 120 kalori dhe rreth 5 gram proteinë dhe fibra. Qiqrat hyjnë tek familja e bishtajoreve dhe njihen për nivelin proteinik dhe ushqyes.

Gjiza

Gjiza ka 3 gram më shumë proteinë se kosi dhe është vetëm 110 kalori, plus 125 miligramë kalcium. Ky mineral është shumë i domosdoshëm për kockat tona.