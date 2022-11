​Si reagon trupi ynë nëse nuk hani ushqimin me kohë?

Nëse keni anashkaluar ndonjëherë një vakt, dhe kjo u ndodh edhe atyre që kujdesen të hanë gjithmonë mëngjes, drekë dhe darkë, me siguri keni menduar se çfarë do të ndodhte me trupin tuaj nëse do të bëhej zakon.

Sa i përket anashkalimit të rregullt të vakteve, studiuesit janë ende duke mbledhur prova mbi efektet e mundshme afatgjata në peshë dhe kushte shëndetësore si sëmundjet e zemrës dhe diabeti. Por cilat janë efektet afatshkurtra në trupin tuaj kur ju kaloni vaktet?

Niveli i sheqerit në gjak dhe i energjisë në trup ulet

Ngrënia e vakteve të rregullta gjatë ditës parandalon rënien e energjisë gjatë së njëjtës periudhë dhe ju mban zgjuar dhe të fokusuar. Nëse kaloni vaktet, trupi juaj fillon të mbarojë me furnizimet e menjëhershme të glukozës, karburantit kryesor të trurit.

Niveli i ulët i sheqerit në gjak mund t’ju kursejë energjinë, duke ju bërë të ndiheni të plogësht dhe të dobët.

Mungesa e glukozës gjithashtu mund ta bëjë të vështirë përqendrimin. Simptoma të tjera të sheqerit të ulët në gjak mund të përfshijnë dridhje, djersitje dhe nervozizëm.

Ndjenja e urisë së madhe dhe ngrënia e tepërt

Kur nuk hani mjaftueshëm shpesh, mund të ndiheni plotësisht të mbingarkuar nga nevoja për të ngrënë diçka. Është e vështirë të mendosh për ndonjë gjë tjetër përveç ushqimit kur trupi juaj ka pak energji. Kjo ndjenjë nuk është gjithashtu e mirë për produktivitetin në punë, shoqërimin me miqtë dhe kënaqësinë e përgjithshme në jetë.

Nëse qëndroni pa ushqim për një kohë të gjatë, preferencat tuaja ushqimore ndryshojnë edhe kur jeni shumë të uritur.

Njerëzit e uritur shpesh priren të hanë karbohidrate dhe ëmbëlsira, sepse rrit nivelet e sheqerit në gjak dhe u jep atyre një nxitje të shpejtë të humorit.

Problemi është se kjo zgjat vetëm për një kohë të shkurtër nëse nuk shtoni yndyrë, proteina ose fibra në dietën tuaj përveç karbohidrateve për të moderuar rritjen e glukozës.

Nga kjo rrjedh se së shpejti do të jeni përsëri të uritur. Nëse jeni shumë të uritur, ka më shumë gjasa të hani shumë për të kompensuar mungesën e ushqimit që keni humbur gjatë ditës.

Ngrënia e tepërt mund të shkaktojë gjithashtu marramendje, kapsllëk, fryrje dhe rraskapitje.

Vështirësi në përqendrim

Mungesa e ushqimit reflektohet edhe në aktivitetin fizik dhe ushtrimet. Kur ushtroheni, është e vështirë për ju të përqendroheni në këtë aktivitet nëse jeni të uritur.

Gjithashtu, nëse nuk hani siç duhet para stërvitjes, do të përfitoni më pak nga stërvitja sesa do të kishit ndryshe. E njëjta gjë është e vërtetë nëse nuk merrni një vakt të duhur pas stërvitjes, sepse trupi juaj nuk mund të rivendosë nivelet e glikogjenit (që kërkon karbohidrate) dhe të muskujve (që kërkon proteina).

Me pak fjalë, nëse jeni shumë aktiv fizikisht, nuk është kurrë e mençur të anashkaloni shumë vakte. Ekspertët në thelb rekomandojnë që të gjithë të hanë të paktën çdo disa orë gjatë ditës.