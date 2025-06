​Si ta riktheni energjinë e trupit me këto dy bimë të fuqishme?

Pranvera është koha e përkryer për të përfituar nga përfitimet e natyrës dhe dy bimë që gjyshet tona dikur i përdornin rregullisht dhe tani janë në kulmin e tyre.

Hithra është e pasur me hekur, kalcium, magnez, vitamina A, C dhe K, si dhe me klorofil. Stimulon mëlçinë dhe veshkat, largon toksinën, ndihmon me aneminë dhe forcon imunitetin. Mund të përdoret si çaj apo supë.

Luleradhiqja ndihmon tretjen, sekretimin e tëmthit dhe detoksifikimin dhe vepron si diuretik pa humbur kaliumin.

Ajo është e pasur me vitamina dhe antioksidues. Përdoret në sallata, mjaltë dhe si çaj me rrënjë, i cili mund të përdoret edhe si zëvendësues i kafesë.

Tani është koha ideale për t’i marrë këto barishte ndërsa ato janë në gjendjen e tyre më medicinale.