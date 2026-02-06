Si të mbrojmë sytë nga celulari?

Si t’i mbroni sytë nga telefoni? Kalojmë gjithnjë e më shumë kohë përpara një ekrani. Ai i smartphone, i kompjuterit, tabletit ose TV-së. Shikimi vihet veçanërisht në provë. Për këtë ne duhet të sigurohemi që ta mbrojmë atë.
Ne kalojmë shumë orë përpara një ekrani që mund të shkaktojë dëme në shikimin tonë. Ekspozimi ndaj dritës blu, shikimi i zgjatur nga shumë pranë dhe faktorë të tjerë gjithashtu ka të ngjarë të ndikojnë në shëndetin e syve. Të rinjtë kanë më shumë rrezik, sepse ata kalojnë më shumë kohë përpara ekraneve, por ne të gjithë jemi potencialisht të riskuar.
Francesco Carones, okulist dhe drejtor mjekësor si edhe CEO i Carones Vision në Milano, në Adnkronos zbulon se teknologjia ka një ndikim të rëndësishëm tek sytë: Aktiviteti i zgjatur nga afër është në gjendje të favorizojë zhvillimin dhe përkeqësimin e miopisë. Dhe e njëjta gjë ndodh në rast të mungesës së aktiviteteve në natyrë: kjo është arsyeja pse rekomandimi për shumë të rinj është që të alternojnë aktivitete nga afër dhe të tjerë nga larg, sa më shumë që të jetë e mundur në natyrë”.
Higjena e syve
Lentet e menduara për dritën blu nuk funksionojnë. Ne duhet të miratojmë rregulla për higjenën e mirë dhe të saktë të syve. Si ta bëjmë? Lubrifikimi i syve edhe nëse nuk e ndiejmë nevojën. Lotët artificiale duhet të aplikohen në mëngjes dhe në mbrëmje.
Nëse përdorni kompjuterin më shumë se 4 orë në ditë, është më mirë të përdorni lentet blu anti-rrezatuese, por edhe shumë pushime, duke parë herë pas here jashtë. Le të kujtojmë që të rrahim qepallat më shpesh, gjë që pothuajse kurrë nuk e bëjmë para një PC, shkruan meb.al .Vetëm në këtë mënyrë mund t’i lubrifikojmë si duhet sytë.
Dhe në fund, mos harroni të bëni më shumë kontrolle: ato kërkohen për 3, 6, 12 dhe 18 vjeç. Pastaj çdo 4-5 vjet. Dhe pas moshës 45 vjeç, çdo 2 vjet.