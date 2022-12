​Simptomat e diabetit: Si këmbët tuaja mund të tregojnë sheqer të lartë në gjak

Diabeti është një sëmundje kronike që ndikon në mënyrën se si trupi juaj përpunon dhe përdor glukozën nga ushqimi që hani. Ndodh kur pankreasi nuk mund të prodhojë mjaftueshëm insulinë ose kur trupi nuk mund të përdorë në mënyrë efektive insulinën që prodhon.

Lloje të ndryshme të diabetit mund të ndikojnë në trup, duke përfshirë diabetin e tipit 1, diabetin e tipit 2, prediabetin dhe diabetin gestacional. Megjithatë, ata të gjithë ndajnë problemin e përbashkët të shumë glukozës në qarkullimin e gjakut.

Çfarë e shkakton neuropatinë diabetike?

Megjithëse ekziston një shkak i njohur i neuropatisë diabetike, studiuesit besojnë se nivelet e pakontrolluara të sheqerit në gjak mund të ndikojnë negativisht dhe dëmtojnë nervat, duke ndërhyrë në aftësinë e tyre për të dërguar sinjale. Gjithashtu mendohet se sheqeri i lartë në gjak mund të dëmtojë gjithashtu enët e gjakut, duke e bërë të vështirë kalimin efektiv të oksigjenit dhe lëndëve ushqyese.

Për më tepër, ka disa faktorë që mund t’ju vënë në një rrezik më të lartë të kësaj gjendjeje. Sipas klinikës Mayo, kontrolli i dobët i sheqerit në gjak, një histori familjare e diabetit, mbipesha dhe pirja e duhanit mund të rrisin rrezikun e neuropatisë diabetike.

Dhimbje, ndjesi shpimi gjilpërash dhe mpirje në këmbë dhe këmbë

Neuropatia diabetike është një lloj dëmtimi nervor që mund të ndodhë tek njerëzit me diabet. Sipas klinikës Mayo, neuropatia diabetike më së shpeshti dëmton nervat e këmbëve dhe këmbëve, duke shkaktuar simptoma që përfshijnë dhimbje dhe mpirje në këmbë dhe duar. Për më tepër, mund të shkaktojë probleme me sistemin tretës, sistemin urinar, enët e gjakut dhe zemrën. Ndërsa disa njerëz vuajnë vetëm me simptoma të lehta, ka nga ata simptomat e të cilëve mund të jenë mjaft të dhimbshme dhe dobësuese.

Ulcera në këmbë

Në përgjithësi, një ulçerë në këmbë karakterizohet nga një thyerje në lëkurë ose një plagë e thellë.

Ulcera diabetike e këmbës është një plagë e hapur që shfaqet në afërsisht 15 për qind të pacientëve diabetikë dhe është e vendosur kryesisht në fund të këmbës. Në raste të lehta, ulcera e këmbës mund të shkaktojë konsumimin e lëkurës, megjithatë, në raste të rënda mund të çojë në amputim. Sipas ekspertëve, çelësi është ulja e rrezikut të diabetit që në moshë të hershme.

Këmba e atletit

Dëmtimi nervor nga diabeti mund të rrisë gjithashtu shanset e një personi për të zhvilluar komplikime në këmbë, duke përfshirë këmbën e atletit.

Këmba e atletit është një infeksion mykotik që shkakton kruajtje, skuqje dhe çarje. Mund të prekë njërën ose të dyja këmbët dhe ka të ngjarë të kërkojë ilaçe për të vrarë kërpudhat që shkaktojnë infeksionin.

Infeksion mykotik i thonjve

Njerëzit me diabet gjithashtu kanë një rrezik në rritje të një infeksioni mykotik që zakonisht prek thonjtë e këmbëve. Kjo çon në thonj pa ngjyrë (të verdhë-kafe ose të errët), të trashë dhe të brishtë. Ndërsa në disa raste thoi mund të ndahet nga gishti, në raste të tjera thoi mund të shkërmoqet. Një infeksion mykotik i thonjve mund të ndodhë edhe nga një dëmtim.

Gangrenë

Për shkak se diabeti prek enët e gjakut që furnizojnë gishtat dhe këmbët tuaja me gjak dhe oksigjen, ai mund të çojë në gangrenë. Gangrena ndodh kur rrjedhja e gjakut ndërpritet dhe indet vdesin. Kjo madje mund të rrisë shanset për amputim, shkruan Times of India.