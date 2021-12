Sindikata thotë se sektori privat është i skllavëruar, të rinjtë po e braktisin vendin

Mungesa pagës së dinjitetshme ka bërë që punëtorët e sektorit privat në Kosovë, të konsiderohen të skllavëruar dhe të cilët po punojnë veç për të siguruar bukën e gojës.

Këtë thotë, kryetari i Sindikate së Sektorit Privat në Kosovë, Jusuf Azemi.

Azemi shtoi se deri me 31 dhjetor do t’i propozojnë kryeministrit pagën minimale, duke apeluar që Qeveria të diskutojë me ta ngase të rinjtë po ikin nga Kosova.

“Paga minimale kam kërkuar aq sa ka deklaruar kryeministri. Me 31 dhjetor duhet t’i propozojmë pagë minimale. Punëtorët e sektorit privat janë të skllavëruar, po punojnë për bukën e gojës. Çmimet kanë lëvizur diku 20 e diku 30%”.

“Rritja e çmimeve e obligon Qeverinë që të rrit pagën minimale, por ende nuk ka lëvizje. Apeloj Qeverisë të ulemi në tavolinë t’i zgjidhim këto probleme. Viti 2022 këta punëtorë të kësaj kategorie duhet ndryshuar përndryshe këta ikën”, tha Azemi.