Sirenat e alarmit bien në të gjithë Bahreinin mes përshkallëzimit të tensioneve

Sirenat e alarmit janë aktivizuar në mbarë Bahreinin, ndërsa Irani vazhdon të kryejë sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit.
Ministria e Brendshme e Bahreinit u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të drejtohen menjëherë në vendet më të afërta të sigurta.
Ndërkohë, përplasjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë intensifikuar, pasi marrëveshja e përkohshme e arritur një muaj më parë dështoi javën e kaluar.
Përshkallëzimi i fundit i situatës ka rritur frikën për rikthimin e një lufte të hapur në rajon. /mesazhi