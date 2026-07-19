Tërmet me magnitudë 5.0 godet provincën Khuzestan në Iran

Një tërmet me magnitudë 5.0 të shkallës Rihter ka goditur zonën Saland në provincën jugperëndimore Khuzestan të Iranit.
Sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB, që citoi Shoqatën e Gjysmëhënës së Kuqe të Iranit, tërmeti ndodhi në një thellësi prej rreth 12 kilometrash.
Pas lëkundjeve, dy ekipe shpëtimi janë dërguar në fshatrat pranë epiqendrës për të vlerësuar dëmet e mundshme dhe për të verifikuar nëse ka të lënduar ose dëme materiale.
Deri më tani, autoritetet nuk kanë raportuar për viktima apo dëme të konsiderueshme. /mesazhi