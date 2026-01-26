Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Siri, d​​​​​​isa të plagosur pasi grupi terrorist SDF bastisi rajonin Hasakah

Disa persona u plagosën sot kur grupi terrorist YPG/SDF bastisi fshatin Al-Safa në rajonin Hasakah në verilindje të Sirisë ndërsa vendasit kërkuan ndërhyrje nga Ushtria Siriane, transmeton Anadolu.

Sipas një raportimi nga transmetuesi Alikhbariah TV, forcat e SDF-së sulmuan civilët në fshat, duke lënë disa banorë të plagosur.

Transmetuesi tha se banorët kanë bërë thirrje urgjente që Ushtria Siriane të ndërhyjë pas sulmit të SDF-së.

Në një incident të veçantë, Alikhbariah TV tha se tre civilë nga e njëjta familje u plagosën kur një minë tokësore e lënë pas nga SDF-ja shpërtheu nën automjetin e tyre pranë fshatit Jaada al-Samawat në rajonin Ayan al-Arab (Kobani), në lindje të Halepit.

