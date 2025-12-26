Siria: Bisedimet me SDF-në nuk kanë dhënë rezultate të prekshme

Siria njoftoi të premten se bisedimet me Forcat Demokratike Siriane (SDF) nuk kanë dhënë rezultate të prekshme, pavarësisht deklaratave të përsëritura nga grupi se dialogu me Damaskun është duke vazhduar, transmeton Anadolu.
Ndërsa udhëheqja e SDF-së vazhdon të sinjalizojë angazhim me shtetin sirian, “këto diskutime nuk kanë rezultuar në rezultate konkrete”, tha një burim i lartë i Ministrisë së Jashtme për Agjencinë Arabe të Lajmeve Siriane (SANA), duke shtuar se një retorikë e tillë duket se synon mesazhet mediatike dhe lehtësimin e presionit politik në vend që të shkojë drejt zbatimit.
Pohimet e përsëritura rreth unitetit të Sirisë bien ndesh me kushtet në terren në verilindje të vendit, ku institucionet administrative, të sigurisë dhe ushtarake veprojnë jashtë autoritetit shtetëror, duke thelluar përçarjen në vend që ta zgjidhin atë, shtoi burimi.
Gjithashtu burimi tha se “propozimet aktuale për decentralizim shkojnë përtej marrëveshjeve administrative në decentralizim politik dhe të sigurisë që kërcënon unitetin shtetëror dhe forcon entitetet de facto”.
Deklarata tha gjithashtu se retorika rreth menaxhimit të rajonit verilindor, ku SDF përqendron forcat e saj, anashkalon përjashtimin politik, përqendrimin e fuqisë vendimmarrëse dhe mungesën e përfaqësimit të vërtetë të diversitetit shoqëror të zonës.
SDF dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt që kanë kaluar, SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Zyrtarët në Turqinë fqinje kanë theksuar gjithashtu se SDF-ja duhet t’i përmbahet marrëveshjes, duke paralajmëruar se çdo çështje sigurie në Siri ndikon edhe në Turqi.