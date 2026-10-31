Siria thotë se janë duke u zhvilluar diskutime për t’iu bashkuar paktit të Mekës

Ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad al-Shaibani, tha të shtunën se “aktualisht janë duke u zhvilluar diskutime për të vlerësuar anëtarësimin e Sirisë në aleancën e Mekës”, një pakt rajonal që bashkon Turqinë, Pakistanin dhe Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.
Deklaratat e Shaibanit u bënë gjatë një sesioni mbi sigurinë rajonale në kuadër të Dialogut të Manamasë 2026, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA).
Ai tha se Damasku është pjesë “integrale” e sigurisë rajonale dhe se do të mbështesë çdo mekanizëm që synon mbrojtjen e stabilitetit në rajon.
Ministri theksoi se rajoni “ka më shumë nevojë se kurrë” për zhvillimin e sistemeve të përbashkëta të parandalimit dhe mbrojtjes.
Duke folur për konfliktin në Jemen, Shaibani rikonfirmoi mbështetjen e Sirisë për qeverinë jemenase në përpjekjet për të rivendosur sovranitetin dhe stabilitetin në gjithë vendin.
Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve të mbështesin unitetin dhe sovranitetin e shteteve.