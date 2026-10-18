Situata është shumë e vështirë në Shqipëri…

Situata është shumë e vështirë. Ku janë.njerëzit e ditur të PS?! Ku janë.ish presidentët Rexhep Mejdani, Alfred Moisiu, Bamir Topi, ku është Namik Dokle, Paneli Majko, Fatmir Xhafa, Arta Dade, Ermelinda Meksi e socialistët me integritet. Merrni masa të shpëtoni popullin dhe rininë..Besomëni… kam qenë në.shesh dhe kam takuar policët që ndërhyjnë. Gjendja e tyre shpirtërore nuk.ështe e mirë. Mos i përfshini në krim. Ndaloni kryeministrin dhe shpëtoni shqiptarët Urrejtja për të është e madhe. Ju lutem, shpëtoni shqiptarët! Është kryengritje popullore që nuk mund të shtypet me dhunë.
Xhafer Sadiku