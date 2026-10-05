S’ka marrëveshje mes VV-së dhe PDK-së

Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe liderit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka përfunduar pa marrëveshje.
Sipas burimeve të televizionit Tëvë1, Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar që fillimisht të votohet presidenti, ndërsa më pas të procedohet me votimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara në lexim të dytë.
Takimi mes Kurtit dhe Hamzës u zhvillua pasi Kuvendi i miratoi në parim ndryshimet në ligjin për Gjykatën Speciale dhe mes mospajtimeve mes LVV-së dhe PDK-së për votimin në lexim të dytë.
Ky takim zgjati rreth dy orë.
Pas përfundimit të tij, PDK-ja ka mbledhur Grupin Parlamentar.