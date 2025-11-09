Skema e re e verifikimit të zhvilluesve të Android nga Google hyn në fuqi më 2026

Google do të zbatojë një politikë të re verifikimi të zhvilluesve të Android vitin e ardhshëm për të shtrënguar rregullat e publikimit të aplikacioneve në Play Store, pas gjetjeve se aplikacionet e instaluara nga jashtë dyqanit zyrtar përmbanin 50 herë më shumë programe keqdashëse, sipas një raporti të gushtit.
Kompania tha në gusht se do të kalonte në politikën e re për të shtuar një shtresë shtesë sigurie në procesin e publikimit të aplikacioneve, raporton KosovaPress.
Zhvilluesit aktualisht ofrojnë informacion identiteti dhe kontakti kur paraqesin aplikacione në Play Store dhe verifikojnë pronësinë e një pajisjeje fizike Android.
Sipas skemës së re, ata duhet të regjistrohen përmes Android Developer Console dhe të ofrojnë identifikim zyrtar, detaje të përditësuara të kontaktit, një tarifë regjistrimi njëherësh dhe një çelës nënshkrimi aplikacioni.
Rregullat e reja të verifikimit do të hyjnë në fuqi fillimisht në Brazil, Indonezi, Singapor dhe Tajlandë në shtator 2026, përpara se të zgjerohen në pjesën tjetër të botës në vitin 2027 dhe më tej.
Google thotë se politika do të forcojë mbrojtjen e përdoruesve duke zvogëluar mashtrimet, phishing-un dhe malware-in e përhapur përmes aplikacioneve të rreme ose mashtruese.
Një raport i kohëve të fundit i kompanisë tha se ndryshimet synojnë të rrisin llogaridhënien e zhvilluesve dhe të kufizojnë abuzimet me ekosistemin Android.
Lëvizja ka tërhequr reagime nga grupi Keep Android Open, i cili argumenton se procesi i gjerë i verifikimit dëmton filozofinë e burimit të hapur të platformës.
Grupi thotë se kërkesa për identifikim zyrtar mund të dekurajojë zhvilluesit e pavarur të fokusuar në privatësi dhe të dëmtojë zhvillimin e softuerëve në shkallë të vogël me kalimin e kohës.
Ai u ka bërë thirrje konsumatorëve dhe zhvilluesve të apelojnë te organet rregullatore lokale, duke argumentuar se skema rrezikon të dëmtojë të drejtat e sovranitetit digjital të përdoruesve dhe qeverive.