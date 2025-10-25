Skllavëria moderne

✍️- Mënyra e të menduarit të tregtarëve të skllevërve apo robërve dhe grave skllave ka evoluar ndjeshëm që nga ditët e tregtarëve të tyre të hershëm skllevër.
– Ata nuk i shfaqin më skllevërit në atë që quhej tregu i skllevërve dhe vajzave skllave, por përkundrazi zgjodhën një emër më të këndshëm për ta, duke i quajtur festival, Eurovizion, Top Model, zgjedhja e misit, karnaval, mbrëmje gazmore, mbrëmje mature…!
Ata nuk i quajnë më skllavet; gra skllave, por përkundrazi gra yll, mis model. Ata nuk e quajnë më veten, as nuk lejojnë që të tjerët t’i quajnë tregtarë skllevërish, por përkundrazi sponsor festivale, sponzor top model, sponzor eurovizioni.
👈- Ata nuk i marrin më skllavet me forcë, por me pëlqimin e tyre.
Ata nuk i marrin më nga nënat dhe baballarët e tyre me forcë, por përkundrazi i pranojnë vullnetarisht, ndërsa duartrokasin dhe i urojnë lumturi.
Ato skllave moderne nuk duken më të zymta dhe të trishtuara gjatë shfaqjes, por përkundrazi duken të lumtura dhe të gëzuara, sikur në ditën e dasmës së tyre!
Gjithashtu, skllevërit dhe skllavet moderne këto ditë nuk janë më në shitje, por më tepër jipen me qira.
Qiratë afatgjata mund të kërkojnë disa dokumente, ose qira të shpejta për disa orë, gjë që është më e lehtë dhe pa dokumente. Tregtari i skllevërve moderne, blen ose jep me qira sallën e ekspozitës për ditë të njëpasnjëshme, duke i shfaqur skllavet e tij pjesëmarrësve çdo ditë me një veshje apo gjysëm veshje të re. Ndonjëherë ato zbulohen nga përpara, ndonjëherë nga mbrapa, ndonjëherë nga lart, ndonjëherë nga poshtë dhe ndonjëherë nga çdo anë. Gjithçka ka ndryshuar në tregjet e skllevërve modern. Një revolucion i madh ka ndodhur në këtë treg historik, deri në atë pikë sa burri ndonjëherë qëndron pranë ndërsa gruaja e tij parakalohet, dhe babai dhe nëna shikojnë shfaqjen e vajzës së tyre pa hezitim. Një pjesë e çmimit tani i shkon tregtarit, një pjesë tjetër skllaves moderne dhe një pjesë burrit ose familjes. Të gjithë janë të kënaqur dhe të lumtur. Përveç Zotit, Krijuesit të njerëzimit dhe fesë së tyre që janë të zemëruar me ta. Është sikur nuk e dinë se e gjithë toka dhe çka ka në të janë në duart e Zotit.
Fraza “çlirimi i një skllavi” “mbrojtja e të drejtave të grave”, nuk përfaqëson më shpresë ose qëllim për ta, as nuk sjell shpërblim për ata që e bëjnë këtë. Përkundrazi, ajo fton fyerje, mallkime dhe sulme nga vetë skllaveja, tregtari dhe burri. Shoqatat janë krijuar kudo në botë për të mbrojtur vajzat skllave dhe për të akuzuar këdo që shqipton fjalën “skllave” dhe për të akuzuar këdo që përpiqet të lirojë vajzat skllave ose edhe t’i konsiderojë ato skllave. Këto shoqata nuk skllavëruan trupat, por më parë skllavëruan mendjet, duke i bindur ata për skllavëri vullnetare dhe të gatshme. Pastaj, ata infiltruan trupat derisa skllavëria u bë, për disa një qëllim i realizueshëm.
Prof. ass. dr. Musa Vila