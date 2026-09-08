Škoda përgatitet për ndryshime në gamën e modeleve

Škoda pritet të nisë një transformim të rëndësishëm të gamës së saj të automjeteve gjatë viteve të ardhshme.
Drejtori ekzekutiv Klaus Zellmer ka konfirmuar se modelet Fabia, Kamiq dhe Scala do të vazhdojnë të prodhohen edhe gjatë viteve 2030.
Megjithatë, këto modele pritet të largohen gradualisht nga tregu dhe të zëvendësohen me modele të reja.
Dhe modeli Fabia duket se ka shanset më të mëdha për të vazhduar, falë kërkesës së lartë nga blerësit.
Škoda po shqyrton mundësinë e krijimit të një versioni tërësisht elektrik të Fabia-s, i cili do të shërbente si modeli më i përballueshëm i markës.
Ndërkohë, Scala ka regjistruar shitje dukshëm më të ulëta, duke u renditur si një nga modelet më pak të kërkuara të Škodas.
Modelet aktuale me motorë me djegie mund të qëndrojnë në prodhim deri rreth vitit 2034, përpara një kalimi më të madh drejt automjeteve elektrike.
Këto ndryshime janë pjesë e transformimit të gjerë të Volkswagen Group, i cili po planifikon ulje të kostove, mbyllje fabrikash dhe reduktim të numrit të modeleve.