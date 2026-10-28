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Smotrich kërcënon me vendosjen e kolonive hebraike në Gaza

Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka deklaruar se në Rripin e Gazës do të vendosen koloni hebraike, duke theksuar se Izraeli nuk do ta ndalë zgjerimin e vendbanimeve ilegale në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Duke iu drejtuar mbështetësve të tij, Smotrich tha se partia e tij, Sionizmi Fetar, pritej të fitonte shtatë ulëse në zgjedhje, megjithëse exit-pollet e publikuara nga mediat izraelite i parashikonin gjashtë.

Ai pretendoi se palestinezët po festonin rezultatet e zgjedhjeve, sepse besonin se mund të pengonin zgjerimin e kolonive izraelite në Bregun Perëndimor dhe vendosjen e tyre në Gaza.

“Ne nuk do t’i lejojmë të festojnë”, deklaroi Smotrich, duke shtuar se palestinezët nuk do të arrijnë ta ndalin atë që ai e quajti “revolucioni i vendbanimeve”.

“Koloni hebraike do të vendosen në Gaza”, tha ai.

Smotrich shtoi gjithashtu se votat e ushtarëve izraelitë mund ta rrisnin numrin e ulëseve të partisë së tij në parlament. /koha

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