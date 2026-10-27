Udhëheqësi suprem i Iranit: Të përmbushen kushtet e Teheranit për t’i dhënë fund luftës

Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei bëri thirrje sot për të siguruar që kushtet e Teheranit të përmbushen për t’i dhënë fund luftës, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate zyrtare, Khamenei i bëri komentet gjatë një takimi me kreun e Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, i cili e informoi atë për situatën e sigurisë së vendit dhe përpjekjet e vazhdueshme në sektorë të ndryshëm.
Udhëheqësi iranian theksoi nevojën për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e popullit iranian dhe atë që Teherani e quan “fronti i rezistencës” duke përmbushur kushtet e vendosura nga zyrtarët iranianë për t’i dhënë fund konfliktit me SHBA-në.
Ai e përshkroi Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare si një organ qendror për menaxhimin e çështjeve shtetërore, duke theksuar koordinimin ndërmjet institucioneve politike, ekonomike, kulturore dhe të sigurisë.
Khamenei theksoi rëndësinë e mbrojtjes së sigurisë kombëtare dhe rajonale përmes menaxhimit të Ngushticës strategjike të Hormuzit dhe forcimit të marrëdhënieve me vendet fqinje bazuar në interesa reciproke.
Rezaei e informoi Khamenein për situatën e vendit dhe masat që po ndërmerren për të adresuar sfidat e vazhdueshme, thuhet në deklaratë. Vërejtjet vijnë në mes të përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit që përfshin Iranin dhe SHBA-në, me vendet e rajonit që kërkojnë të lehtësojnë negociatat dhe të ulin tensionet.
Turqia, Arabia Saudite, Pakistani dhe Irani kanë mbajtur kontakte diplomatike për sigurinë rajonale, përfshirë diskutime që synojnë lehtësimin e tensioneve dhe mbështetjen e përpjekjeve drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme.