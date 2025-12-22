Sondazh: Mbështetja për daljen e Polonisë nga BE-ja po rritet te qendra e djathtë

Sipas një sondazhi të ri, mbështetja për daljen e Polonisë nga Bashkimi Evropian (BE) është zhvendosur nga e djathta ekstreme drejt qendrës së djathtë, transmeton Anadolu.
Sondazhi i realizuar nga ‘United Surveys’ për faqen polake ‘Wirtualna Polska’ zbuloi se mbështetja për një “Polexit” ishte më e larta mes votuesve të partisë konservatore Ligj dhe Drejtësi (PiS) dhe jo te Konfederata e djathtë ekstreme. PiS humbi statusin e partisë në pushtet në vitin 2023, pas tetë vitesh qeverisjeje.
Derisa shumica e polakëve ende janë në favor të qëndrimit në BE, përqindja e atyre që duan largimin është rritur në 24,7 për qind ose pothuajse një e katërta.
Në përgjithësi, 65,7 për qind e të anketuarve duan që Polonia të qëndrojë në bllokun evropian, me 48,6 për qind që janë fuqishëm kundër largimit dhe 17,1 për qind që janë mesatarisht kundër tij.
Mbështetësit e PiS-it ishin më pro Polexit-it, me 47 për qind që mbështesin shkëputjen nga BE-ja, 29 për qind fuqishëm pro dhe vetëm 33 për qind kundër.
Votuesit e Konfederatës renditen të dytët, me 41 për qind që mbështesin Polexit-in dhe vetëm 8 për qind që e kundërshtojnë.
Euroskepticizmi është në rritje vitet e fundit dhe është shndërruar në një temë kyçe politike.
Në zgjedhjet presidenciale verore, fituesi i mbështetur nga PiS, Karol Nawrocki, theksoi sovranitetin polak përballë burokratëve të Brukselit. Ndërkohë, ultranacionalisti Grzegorz Braun ka fituar vëmendje me retorikën e tij kundër BE-së dhe veprimet e bujshme publike, ndërsa partia e tij në dhjetor renditej e treta në nivel kombëtar.
Mbështetësit e partive të koalicionit qeverisës mbeten fuqishëm pro BE-së, me mbi 80 për qind kundërshtim ndaj Polexit-it në të gjitha rastet. Mes votuesve të Koalicionit Qytetar dhe së Majtës, nuk u regjistrua asnjë “po” i vendosur për largim.
Sondazhi zbuloi gjithashtu se euroskepticizmi është më i përhapur te burrat dhe te grupmosha 30-49 vjeç, ndërsa të rinjtë 18-29 vjeç janë grupi më pro BE-së.