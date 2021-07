Sot ceremonia hapëse e Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”

Sot në orën 13:00 mbahet ceremoni e hapjes së Lojërave Olimpike.

Sot me fillim nga ora 13:00 flaka olimpike do të arrijë në Tokyo të Japonisë ku do të fillojë ceremonia e Lojërave Olimpike “Tokyo 2020”, shkruan lajmi.net.

Të gjitha Kombet do të parakalojnë në ceremoni me flamuret e tyre dhe sportistët e tyre që do të jenë pjesëmarrës në “Tokyo 2020”.

Për Kosovën, flamurin e shtetit e kanë nderin ta mbajnë xhudistët, Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova.

Dyshja do t’i prijë nëntë sportistëve të tjerë nga Kosova të cilët do të marrin pjesë në Lojërat Olimpike.